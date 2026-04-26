Відсутній фрагмент біблійної історії: біля Червоного моря знайдено статую, пов'язану з Мойсеєм

Археологи заявили, що їм вдалося виявити частину стародавньої статуї фараона, який, як вважається, є царем, згаданим у біблійній історії Мойсея.

Згідно з Біблією, Мойсей зіткнувся з фараоном, який відмовився звільнити ізраїльтян із рабства — це поклало початок подіям, описаним в оповіданні Виходу. Тепер археологи стверджують, що їм, ймовірно, вдалося виявити фрагмент статуї Рамсеса II, одного з наймогутніших правителів Стародавнього Єгипту, якого багато істориків пов'язують із фараоном, описаним у Книзі Вихід, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що частина великої статуї була виявлена в Тель-Фарауні в східній частині дельти Нілу, на північний захід від Червоного моря. Відкриття було зроблено під час розкопок, що проводяться Вищою радою зі старожитностей, і являє собою ноги і основу.

Відео дня

Археологи зазначають, що фрагмент сягає у висоту близько двох метрів і важить близько 5-6 тонн. Деякі частини статуї зношені і пошкоджені, але, вчені стверджують, що збереглося достатньо деталей, щоб пов'язати статую з царськими скульптурами, створеними в період Нового царства Єгипту, в період з 1550 по 1070 рік до нашої ери.

Попередній аналіз також припускає, що статуя, можливо, спочатку не була вирізана для місця, де її було виявлено. Вчені припускають, що скульптура, ймовірно, могла бути перевезена з пі-Рамсеса, великого царського міста, заснованого Рамсесом II в дельті Нілу. Вважається, що пізніше статую перевезли в Тель-Фараун, у давнину відомий як Емет, де, за словами археологів, її могли повторно використати в храмовому комплексі.

Вважають, що на фрагменті зображений Рамсес II, один із наймогутніших правителів Стародавнього Єгипту Фото: туннель раскопки

Відомо, що Рамсес правив у період з 1279 до 1213 року до нашої ери і був відомий своєю військовою міццю і стратегічним генієм, очолюючи армію чисельністю близько 100 000 осіб. Багато істориків часто ототожнюють біблійного фараона з Рамсесом II, насамперед через Вихід 1:1, де згадується будівництво міста Раамсеса (або Пі-Рамсеса) єврейськими рабами, міста, знаменитого споруди Рамсесом II в XIII столітті до нашої ери. Однак, варто зазначити, що в Біблії не називається ім'я фараона.

Експерти також вважають, що в минулому статуя могла бути частиною набагато більшої скульптурної групи, яка, можливо, зображала царя поруч із єгипетськими божествами. Аналогічні знахідки на інших археологічних пам'ятках показали, що правителі розташовувалися церемоніальними тріадами — це є поширеною рисою монументального храмового мистецтва Стародавнього Єгипту.

Археологи планують продовжити аналіз, щоб вивчити камінь, техніки різьблення і деталі поверхні — вважається, що аналіз допоможе краще зрозуміти, як статую могло бути переміщено через дельту Нілу.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.