Если вас преследуют призраки, это не случайно: у ученых появилось жуткое объяснение феномена

В новом исследовании ученые обнаружили, что люди, подвергающиеся воздействию инфразвука, чувствуют себя более раздражительными и напряженными, даже не подозревая о его присутствии.

Если вы когда-либо чувствовали, что вас преследует нечто, казалось бы, не от мира сего, вы далеко не одиноки — нечто подобное ощущают множество людей. Однако новое исследование, проведенное командой из Университета Маквьюэна, предлагает новое обыденное, хотя и крайне жуткое, объяснение некоторым из этих встреч со сверхъестественным, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования канадские ученые подвергли добровольцев воздействию низких частот звука, обычно не воспринимаемых человеческим ухом, также известных как инфразвук. Далее полученные данные сравнили с данными контрольной группы и обнаружили, что реципиенты сообщали о большей раздражительности и более высоком уровне кортизола — маркера стресса.

Відео дня

Результаты исследования предполагают, что скрытые источники инфразвука могут быть причиной мурашек по коже, часто связываемых с местами, которые, как сообщается, населены призраками. Однако, по словам ведущего автора исследования, профессора психологии в Университете Макьюэна Родни Шмальца, важно понимать, что инфразвук не заставляет людей верить. Что они видели призрака, но может вызывать необъяснимый дискомфорт, который некоторые люди затем могут приписать призраку или призрачному явлению.

Отметим, что прошлогодний опрос YouGov показал, что 60% американцев утверждают, что хотя бы раз в жизни сталкивались с паранормальными явлениями. Самым распространенным видом потустороннего явления, насчитывающим 35%, было "ощущение присутствия или неизвестной энергии.

Многие истории, стоящие за самыми известными случаями появления призраков — полная чушь. Но, похоже, в мире действительно есть места, где легко почувствовать жуткое ощущение. Вместо того чтобы считать все случаи появления привидений плодом воображения людей, некоторые ученые попытались найти ответы, основанные на известной нам реальности, включая инфразвук.

Инфразвук определяется как звук с частотой 20 герц и ниже. Обычно люди не могут воспринимать инфразвук, хотя инфразвук более высокой интенсивности все еще может ощущаться физически как давление или вибрации. Исследования показывают, что люди порой сообщают о чувстве тревоги, возникающем при воздействии инфразвука — это побудило ученых исследовать этот вопрос.

В новом исследовании канадские ученые провели лабораторный эксперимент, в котором приняли участие 36 участников. Всем добровольцам было предложено сидеть в комнате, слушая либо расслабляющую, либо жуткую музыку. Половина добровольцев также подвергалась воздействию инфразвука (18 герц), подаваемого скрытыми сабвуферами. До и после сеанса у участников измеряли уровень кортизола с помощью образца слюны и опрашивали об их настроении. После эксперимента их спрашивали, чувствовали ли они, что в комнате воспроизводился инфразвук.

Результаты указывают на то, что участники, слушавшие инфразвук, в среднем сообщали о большей раздражительности и безразличии во время и после музыкального сеанса, чем те, кому инфразвук не воспроизводился. Более того, анализ также показал, что у этой группы людей повышался уровень кортизола. Они также, как правило, описывали любой из видов музыки, звучавших во время эксперимента, как более грустный.

Авторы отмечают, что наблюдаемые эффекты не были вызваны тем, что люди замечали инфразвук реагировали на него — вероятно, все дело в том, как именно он воздействует на людей и их настроение. Ученые также признают, что размер выборки был невелик, хотя результаты подтвердились при различных анализах чувствительности. В то же время другие исследования подтверждают идею о том, что инфразвук может усиливать наше чувство тревоги.

При написании использовались материалы Gizmodo, Frontiers in Behavioral Neuroscience, YouGov.