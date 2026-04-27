Якщо вас переслідують привиди, це не випадково: у вчених з'явилося моторошне пояснення феномену

У новому дослідженні вчені виявили, що люди, які піддаються впливу інфразвуку, почуваються більш дратівливими і напруженими, навіть не підозрюючи про його присутність.

Якщо ви коли-небудь відчували, що вас переслідує щось, здавалося б, не від світу цього, ви далеко не самотні — щось подібне відчувають безліч людей. Однак нове дослідження, проведене командою з Університету Макв'юена, пропонує нове буденне, хоча і вкрай моторошне, пояснення деяким із цих зустрічей із надприродним, пише Фокус.

Під час дослідження канадські вчені піддали добровольців впливу низьких частот звуку, які зазвичай не сприймаються людським вухом, також відомих як інфразвук. Далі отримані дані порівняли з даними контрольної групи і виявили, що реципієнти повідомляли про більшу дратівливість і вищий рівень кортизолу — маркера стресу.

Результати дослідження припускають, що приховані джерела інфразвуку можуть бути причиною мурашок по шкірі, які часто пов'язують із місцями, які, як повідомляється, населені привидами. Однак, за словами провідного автора дослідження, професора психології в Університеті Мак'юена Родні Шмальца, важливо розуміти, що інфразвук не змушує людей вірити. Що вони бачили примару, але може викликати незрозумілий дискомфорт, який деякі люди потім можуть приписати привиду або примарному явищу.

Зазначимо, що минулорічне опитування YouGov показало, що 60% американців стверджують, що хоча б раз у житті стикалися з паранормальними явищами. Найпоширенішим видом потойбічного явища, що налічує 35%, було "відчуття присутності або невідомої енергії.

Багато історій, що стоять за найвідомішими випадками появи привидів — повна нісенітниця. Але, схоже, у світі дійсно є місця, де легко відчути моторошне відчуття. Замість того щоб вважати всі випадки появи привидів плодом уяви людей, деякі вчені спробували знайти відповіді, що ґрунтуються на відомій нам реальності, включно з інфразвуком.

Інфразвук визначається як звук із частотою 20 герц і нижче. Зазвичай люди не можуть сприймати інфразвук, хоча інфразвук вищої інтенсивності все ще може відчуватися фізично як тиск або вібрації. Дослідження показують, що люди часом повідомляють про відчуття тривоги, що виникає під час впливу інфразвуку — це спонукало вчених дослідити це питання.

У новому дослідженні канадські вчені провели лабораторний експеримент, у якому взяли участь 36 учасників. Усім добровольцям було запропоновано сидіти в кімнаті, слухаючи або розслаблюючу, або моторошну музику. Половина добровольців також піддавалася впливу інфразвуку (18 герц), що подавався прихованими сабвуферами. До і після сеансу в учасників вимірювали рівень кортизолу за допомогою зразка слини і опитували про їхній настрій. Після експерименту їх запитували, чи відчували вони, що в кімнаті відтворювався інфразвук.

Результати вказують на те, що учасники, які слухали інфразвук, у середньому повідомляли про більшу дратівливість і байдужість під час і після музичного сеансу, ніж ті, кому інфразвук не відтворювався. Ба більше, аналіз також показав, що у цієї групи людей підвищувався рівень кортизолу. Вони також, як правило, описували будь-який із видів музики, що звучали під час експерименту, як більш сумний.

Автори зазначають, що ефекти, які спостерігалися, не були спричинені тим, що люди помічали інфразвук чи реагували на нього — імовірно, вся річ у тому, як саме він впливає на людей та їхній настрій. Вчені також визнають, що розмір вибірки був невеликий, хоча результати підтвердилися за різних аналізів чутливості. Водночас інші дослідження підтверджують ідею про те, що інфразвук може посилювати наше почуття тривоги.

Під час написання використовували матеріали Gizmodo, Frontiers in Behavioral Neuroscience, YouGov.