Словно одержимые: почему кошки и собаки трясут головой с невероятной скоростью

Наши питомцы, как можно заметить, часто резко двигают головой из стороны в сторону, словно одержимые — ученые нашли объяснение этому странному рефлексу.

Большинство владельцев кошек и собак знакомы со странным покачиванием головы своих питомцев — часто такое поведение наблюдается после еды, питья или почесывания щеки. Животные двигают головой из стороны в сторону с невероятной скоростью и теперь ученые объясняют, почему так происходит, пишет Фокус.

Наблюдения показывают, что такое поведение также наблюдается и у других млекопитающих. Так почему же наши пушистые друзья так трясут головой, и означает ли это, что что-то не так? Обычно такое покачивание головой совершенно нормально, однако причины могут немного различаться у кошек и собак.

По словам антропозоолога из Университета Эксетера в Англии Сары Кроули, кошки, как правило, трясут головой, когда стимулируются нервные окончания на их голове. Физиологической причиной этого является стимуляция очень чувствительных волосков и нервных окончаний в верхней части головы, особенно вокруг ушей

Известно, что эти нервные окончания могут быть стимулированы приятным почесыванием, что побуждает животное стряхнуть его. Например, по словам преподавателя клинического поведения животных в Королевской ветеринарной школе при Эдинбургском университете в Шотландии Эми Миле, если опекун касается чувствительной области — это может привести к покачиванию головой. Эксперты считают, что с помощью такого поведения кошки могут пытаться очистить уши и усы, также есть вероятность, что быстрые повороты головой могут вернуть шерсть на место. Например, часто за покачиванием головы следует вылизывание мордочки и ушей.

Впрочем, наблюдения показывают, что быстрое покачивания головой также может указывать на раздражение — например, реакция на то, что животным дуют в ухо и им это не нравится.

Впрочем, кошки — не единственные, кто может трясти головой. По словам Кроули, у многих млекопитающих есть рефлекс покачивания головой в ответ на что-то в ушах или вокруг них — например, нечто подобное наблюдается у мышей и крыс после еды и питания. Собаки породы с стоячими ушами, такие как немецкие овчарки, чаще трясут головой, чем щенки с висячими ушами, такие как спаниели Кинг Чарльз, потому что в открытое ухо легче попадает мусор, насекомое или семена.

По словам Кроули, у собак также наблюдаются другие виды покачивания головой:

хищническая тряска — во время игры с игрушками;

тряска всем телом — например, когда шерсть собаки мокрая.

Тряска всем телом также может указывать на переход между местами или поведенческими состояниями — например, если щенок только что пережил что-то стрессовое или волнующее. Хотя тряска головой может быть нормальным явлением, ученые предупреждают, если животное делает это чаще обычного, владельцам стоит обратить внимание на питомца.

При написании использовались материалы Live Science, University of Edinburgh in Scotland.