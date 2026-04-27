Немов одержимі: чому кішки та собаки трясуть головою з неймовірною швидкістю

Наші улюбленці, як можна помітити, часто різко рухають головою з боку в бік, наче одержимі — вчені знайшли пояснення цьому дивному рефлексу.

Більшість власників кішок і собак знайомі з дивним погойдуванням голови своїх улюбленців — часто така поведінка спостерігається після їжі, пиття або чухання щоки. Тварини рухають головою з боку в бік з неймовірною швидкістю і тепер вчені пояснюють, чому так відбувається, пише Фокус.

Спостереження показують, що така поведінка також спостерігається і в інших ссавців. То чому ж наші пухнасті друзі так трясуть головою, і чи означає це, що щось не так? Зазвичай таке погойдування головою абсолютно нормальне, проте причини можуть трохи відрізнятися у кішок і собак.

За словами антропозоологині з Університету Ексетера в Англії Сари Кроулі, кішки, як правило, трусять головою, коли стимулюються нервові закінчення на їхній голові. Фізіологічною причиною цього є стимуляція дуже чутливих волосків і нервових закінчень у верхній частині голови, особливо навколо вух

Відомо, що ці нервові закінчення можуть бути стимульовані приємним чуханням, що спонукає тварину струсити його. Наприклад, за словами викладачки клінічної поведінки тварин у Королівській ветеринарній школі при Единбурзькому університеті в Шотландії Емі Мілі, якщо опікун торкається чутливої ділянки — це може призвести до похитування головою. Експерти вважають, що за допомогою такої поведінки кішки можуть намагатися очистити вуха і вуса, також є ймовірність, що швидкі повороти головою можуть повернути шерсть на місце. Наприклад, часто за погойдуванням голови слідує вилизування мордочки і вух.

Утім, спостереження показують, що швидке похитування головою також може вказувати на роздратування — наприклад, реакція на те, що тваринам дмуть у вухо і їм це не подобається.

Утім, кішки — не єдині, хто може трясти головою. За словами Кроулі, у багатьох ссавців є рефлекс погойдування головою у відповідь на щось у вухах або навколо них — наприклад, щось подібне спостерігається в мишей і щурів після їжі та харчування. Собаки породи зі стоячими вухами, як-от німецькі вівчарки, частіше трясуть головою, ніж цуценята з висячими вухами, як-от спанієлі Кінг Чарльз, тому що у відкрите вухо легше потрапляє сміття, комаха або насіння.

За словами Кроулі, у собак також спостерігаються інші види похитування головою:

хижацька тряска — під час гри з іграшками;

тряска всім тілом — наприклад, коли шерсть собаки мокра.

Тряска всім тілом також може вказувати на перехід між місцями або поведінковими станами — наприклад, якщо цуценя щойно пережило щось стресове або хвилююче. Хоча тряска головою може бути нормальним явищем, вчені попереджають, якщо тварина робить це частіше, ніж зазвичай, власникам варто звернути увагу на вихованця.

Під час написання використовували матеріали Live Science, University of Edinburgh in Scotland.