В Антарктиде обнаружена "Вещь" возрастом 68 млн лет: кто оставил это загадочное яйцо (фото)

Десятки миллионов лет назад нечто оставило на ледяном континенте гигантское яйцо возрастом 68 миллионов лет, получившее прозвище "Вещь".

Около 68 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде, в Антарктиде было отложено гигантское ископаемое яйцо. Обнаруженные останки показывают, что огромные морские рептилии откладывали яйца, а не рожали живых детенышей, как считалось ранее, пишет Фокус.

Ископаемое яйцо, получившее прозвище "Вещь", имеет длину около 28 сантиметров и ширину около 20 сантиметров. Ископаемый образец также был обнаружен на острове Сеймур. Ученые отмечают, что эти размеры делают обнаруженный образец самым большим мягкоскорлупным яйцом из когда-либо найденных и вторым по величине яйцом любого животного.

Изначально окаменелость вовсе не была похожа на яйцо — образец представлял собой кожистый, сложенный объект, погребенный в антарктических отложениях, и он напомнил исследователям сдутый мешок. Однако под микроскопом тонкие срезы окаменелости показали тонкую стенку толщиной всего в доли миллиметра.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога из Техасского университета в Остине Лукаса Лежандра, эта стенка не имела явных пор, но вместо демонстрировала слоистую структуру, что придавало ей текстуру яйца современной ящерицы или змеи, а не толстой, меловой скорлупы, которую многие представляют себе для яиц динозавров.

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении ископаемых яиц и том, как эволюционировало размножение рептилий в течение длительного периода времени. В конце концов команде удалось присвоить обнаруженному в Антарктиде образцу официальное название Antarcticoolithus bradyi.

В Антарктиде обнаружена огромная окаменелая яйцеклетка Antarcticoolithus bradyi возрастом 68 миллионов лет

Далее ученые провели медленную и тщательную реконструкцию формы, которая показала, что скорлупа разрушилась после вылупления, поэтому окаменелость выглядит как пустой мешок, а не как аккуратно округлое яйцо.

Отметим, что до этого открытия считалось, что крупные морские рептилии, такие как мозазавры, огромные ящерицы, охотившиеся в древних океанах, рожали живых детенышей. Дело в том, что более ранние исследования крошечных черепов мозазвров, обнаруженных ранее в океане, указывали на то, что некоторые из этих древних рептилий, вероятно, рожали детенышей далеко от берега, а не выходили на пляжи для откладывания яиц.

Теперь обнаружение антарктического яйца указывает на другу стратегию: тонкая и гибкая скорлупа предполагает, что по крайней мере одна морская рептилия откладывала яйца с мягкой скорлупой в воду, и детеныши вылуплялись почти сразу, а не сидели в гнезде несколько недель.

Ученые считают, что "Вещь" принадлежала животному, сопоставимому по размерам с крупным динозавром. Однако структура не демонстрировала привычных для яиц динозавров признаков. Оно также отличалось необычным сочетанием размера и формы, что выделяло его среди всех известных типов ископаемых яиц. В результате, ученые предположили, что некоторые морские рептилии, вероятно, использовали смешанный подход.

Рядом с яйцом исследователи обнаружили кости Kaikaifilu hervei, крупного вида мозазавра, известного по тем же скальным образованиям на острове Сеймур. Команда попыталась подробно описать это животное и анализ указывает на то, что рептилия, вероятно, достигала около 10 метров в длину, что делает его самым крупным известным хищником из антарктических морей того времени. Предполагаемая длина родительского яйца, составляющая более 7 метров, на основе сравнения с 259 видами современных рептилий, вполне укладывается в этот размерный диапазон. Это совпадение, наряду с близостью ископаемых, делает Kaikaifilu сильным кандидатом на роль откладчика яйца, даже если связь пока не доказана.

Авторы исследования теперь полагают, что мягкие скорлупки, вероятно, присутствовали у самых ранних динозавров, а жесткие скорлупки эволюционировали несколько раз в разных линиях развития. Мягкие яйца почти никогда не сохраняются достаточно долго, чтобы окаменеть, потому что бактерии и падальщики быстро их разрушают. Но сохранность этого образца предполагает, что осадочная среда быстро засыпала его и защитила от разложения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Антарктиде исчезают культовые императорские пингвины: что происходит.

Ранее Фокус писал о том, что этим летом Землю заполонят тысячи странных "инопланетных капель".

При написании использовались материалы Nature, Earth.com.