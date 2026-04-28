В Антарктиді виявлено "Річ" віком 68 млн років: хто залишив це загадкове яйце (фото)

Десятки мільйонів років тому щось залишило на крижаному континенті гігантське яйце віком 68 мільйонів років, яке отримало прізвисько "Річ".

Близько 68 мільйонів років тому, у пізньому крейдяному періоді, в Антарктиді було відкладено гігантське викопне яйце. Виявлені останки показують, що величезні морські рептилії відкладали яйця, а не народжували живих дитинчат, як вважали раніше, пише Фокус.

Викопне яйце, яке отримало прізвисько "Річ", має довжину близько 28 сантиметрів і ширину близько 20 сантиметрів. Викопний зразок також був виявлений на острові Сеймур. Науковці зазначають, що ці розміри роблять виявлений зразок найбільшим м'якошкарлупним яйцем з будь-коли знайдених і другим за величиною яйцем будь-якої тварини.

Спочатку скам'янілість зовсім не була схожа на яйце — зразок являв собою шкірястий, складений об'єкт, похований в антарктичних відкладеннях, і він нагадав дослідникам здутий мішок. Однак під мікроскопом тонкі зрізи скам'янілості показали тонку стінку завтовшки всього в частки міліметра.

За словами провідного автора дослідження, палеонтолога з Техаського університету в Остіні Лукаса Лежандра, ця стінка не мала явних пір, але натомість демонструвала шарувату структуру, що надавало їй текстуру яйця сучасної ящірки або змії, а не товстої, крейдяної шкаралупи, яку багато хто уявляє собі для яєць динозаврів.

У своєму дослідженні вчені зосередилися на вивченні викопних яєць і тому, як еволюціонувало розмноження рептилій протягом тривалого періоду часу. Зрештою команді вдалося присвоїти виявленому в Антарктиді зразку офіційну назву Antarcticoolithus bradyi.

В Антарктиді виявлено величезну скам'янілу яйцеклітину Antarcticoolithus bradyi віком 68 мільйонів років

Далі вчені провели повільну і ретельну реконструкцію форми, яка показала, що шкаралупа зруйнувалася після вилуплення, тому скам'янілість має вигляд порожнього мішка, а не акуратно округлого яйця.

Зазначимо, що до цього відкриття вважалося, що великі морські рептилії, такі як мозазаври, величезні ящірки, які полювали в стародавніх океанах, народжували живих дитинчат. Річ у тім, що більш ранні дослідження крихітних черепів мозазаврів, виявлених раніше в океані, вказували на те, що деякі з цих стародавніх рептилій, ймовірно, народжували дитинчат далеко від берега, а не виходили на пляжі для відкладання яєць.

Тепер виявлення антарктичного яйця вказує на іншу стратегію: тонка і гнучка шкаралупа припускає, що принаймні одна морська рептилія відкладала яйця з м'якою шкаралупою у воду, і дитинчата вилуплювалися майже одразу, а не сиділи в гнізді кілька тижнів.

Учені вважають, що "Річ" належала тварині, яку можна порівняти за розмірами з великим динозавром. Однак структура не демонструвала звичних для яєць динозаврів ознак. Воно також вирізнялося незвичайним поєднанням розміру і форми, що виділяло його серед усіх відомих типів викопних яєць. У результаті, вчені припустили, що деякі морські рептилії, ймовірно, використовували змішаний підхід.

Поруч із яйцем дослідники виявили кістки Kaikaifilu hervei, великого виду мозазавра, відомого за тими самими скельними утвореннями на острові Сеймур. Команда спробувала детально описати цю тварину, і аналіз вказує на те, що рептилія, імовірно, досягала близько 10 метрів завдовжки, що робить її найбільшим відомим хижаком з антарктичних морів того часу. Передбачувана довжина батьківського яйця, що становить понад 7 метрів, на основі порівняння з 259 видами сучасних рептилій, цілком укладається в цей розмірний діапазон. Цей збіг, поряд із близькістю викопних, робить Kaikaifilu сильним кандидатом на роль відкладальника яйця, навіть якщо зв'язок поки що не доведено.

Автори дослідження тепер вважають, що м'які шкарлупки, ймовірно, були присутні у найбільш ранніх динозаврів, а жорсткі шкарлупки еволюціонували кілька разів у різних лініях розвитку. М'які яйця майже ніколи не зберігаються досить довго, щоб скам'яніти, тому що бактерії і падальщики швидко їх руйнують. Але збереження цього зразка припускає, що осадове середовище швидко засипало його і захистило від розкладання.

Під час написання використовували матеріали Nature, Earth.com.