Одно Солнце хорошо, но два лучше: астрономы опровергли теорию о планетах (видео)

Новое исследование показывает, что планеты легче формируются вокруг двойных звезд, чем вокруг одиночных, таких как Солнце.

Двойные звездные системы, в которых две звезды вращаются друг вокруг друга, распространены по всему Млечному Пути. В течение десятилетий астрономы считали, что гравитационное противостояние между двумя звездами делает процесс формирования планет вокруг них очень сложным, а иногда и невозможным. Считалось, что планеты, которые вращаются вокруг двух звезд являются большой редкостью, но новое исследование показывает, что это не так. Планеты легче формируются вокруг двойных звезд, чем вокруг одиночных, считают астрономы, пишет Фокус.

Моделирование процесса формирования планет вокруг двойных звезд

На основании имеющихся астрономических данных ученые создали моделирование эволюции протопланетных дисков из газа и пыли, окружающих двойные звезды, где формируются планеты. Оказалось, что внутренняя часть диска, ближе к звездам, представляет собой действительно враждебную среду для образования планет, но во внешней части диска планеты формируются даже лучше и быстрее, чем вокруг одиночных звезд.

Астрономы выяснили, что во внутренней части протопланетного диска двойных звезд сильные гравитационные силы создают турбулентную среду, которая не позволяет формироваться планетам. Но за пределами этой враждебной области протопланетный диск распадается на части под действием собственной гравитации и это приводит к образованию множества планет, особенно крупных газовых гигантов, подобных Юпитеру.

Ученые обнаружили, что в протопланетных дисках двойных звезд планеты формируются быстрее и в большем количестве, чем вокруг одиночных звезд. Хотя исследование показало, что гравитационное противостояние двух звезд может полностью выбросить некоторые молодые планеты из системы. Таким образом они превращаются в дрейфующие в межзвездном пространстве миры, известные как свободно плавающие планеты или планеты-бродяги.

Исследование показывает, что планеты вокруг двойных звезд на самом деле не являются большой редкостью, как считалось, а могут быть более распространены в нашей галактике.

Также ученые говорят, что гравитационная нестабильность, из-за которой распадаются протопланетные диски может быть важным путем формирования планет вокруг двойных звезд.

Астрономы уже обнаружили более 50 планет, которые вращаются вокруг двойных звезд. Это исследование может объяснить, каким образом они сформировались и смогли выжить в, казалось бы, негостеприимной среде.

Также Фокус писал о том, что глава NASA хочет снова сделать Плутон планетой. Этот статус ледяной мир потерял 20 лет назад.

Как уже писал Фокус, в NASA создали мощный двигатель, работающий на литии, для полетов на Марс.

При написании материала использованы источники: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Space.