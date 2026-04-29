Одне Сонце добре, але два краще: астрономи спростували теорію про планети (відео)

Нове дослідження показує, що планети легше формуються навколо подвійних зірок, ніж навколо одиночних, таких як Сонце.

Подвійні зоряні системи, в яких дві зірки обертаються одна навколо одної, поширені по всьому Чумацькому Шляху. Протягом десятиліть астрономи вважали, що гравітаційне протистояння між двома зірками робить процес формування планет навколо них дуже складним, а подекуди й неможливим. Вважалося, що планети, які обертаються навколо двох зірок є великою рідкістю, але нове дослідження показує, що це не так. Планети легше формуються навколо подвійних зірок, ніж навколо одиночних, вважають астрономи, пише Фокус.

Моделювання процесу формування планет навколо подвійних зірок

На підставі наявних астрономічних даних учені створили моделювання еволюції протопланетних дисків із газу та пилу, що оточують подвійні зірки, де формуються планети. Виявилося, що внутрішня частина диска, ближче до зірок, являє собою справді вороже середовище для утворення планет, але в зовнішній частині диска планети формуються навіть краще і швидше, ніж навколо поодиноких зірок.

Астрономи з'ясували, що у внутрішній частині протопланетного диска подвійних зірок сильні гравітаційні сили створюють турбулентне середовище, яке не дає змоги формуватися планетам. Але за межами цієї ворожої області протопланетний диск розпадається на частини під дією власної гравітації і це призводить до утворення безлічі планет, особливо великих газових гігантів, подібних до Юпітера.

Учені виявили, що в протопланетних дисках подвійних зірок планети формуються швидше і в більшій кількості, ніж навколо одиночних зірок. Хоча дослідження показало, що гравітаційне протистояння двох зірок може повністю викинути деякі молоді планети з системи. Таким чином вони перетворюються на дрейфуючі в міжзоряному просторі світи, відомі як вільно плаваючі планети або планети-бродяги.

Дослідження показує, що планети навколо подвійних зірок насправді не є великою рідкістю, як вважали, а можуть бути більш поширені в нашій галактиці.

Також учені кажуть, що гравітаційна нестабільність, через яку розпадаються протопланетні диски, може бути важливим шляхом формування планет навколо подвійних зірок.

Астрономи вже виявили понад 50 планет, які обертаються навколо подвійних зірок. Це дослідження може пояснити, яким чином вони сформувалися і змогли вижити в, здавалося б, негостинному середовищі.

Під час написання матеріалу використано джерела: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Space.