Летающие горы из фильма "Аватар": это чудо находится в Китае, ему 400 млн лет (фото)

Режиссер знаменитого фильма “Аватар” Джеймс Кэмерон при создании гор Аллилуйя на планете Пандора вдохновлялся настоящим геологическим чудом, которое касается облаков и находится в Китае.

В Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в Китае с облаками встречаются очень высокие каменные столбы. Они сформовались 400 миллионов лет назад. На данной территории зафиксировано несколько рекордов, пишет Фокус.

В китайской провинции Хунань, в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе, находится настоящее геологическое чудо. Этот парк расположен в районе Улинъюань, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, и известен он своими очень высокими каменными столбами, покрытыми листовой, состоящими из кварца и песчаника. Эти столбы настолько высокие, что между ними даже пролетают облака.

Это впечатляющее зрелище вдохновило режиссера фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона на создание гор Аллилуйя на планете Пандора. Эти вымышленные горы представляют собой огромные летающие каменные глыбы, которые дрейфуют среди облаков.

В китайской провинции Хунань, в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе, находится настоящее геологическое чудо Фото: IFLS

Конечно, столбы в Китае не летают, хотя создается впечатление, что они удивительно парят в воздухе, учитывая их высоту. В парке находится более 3000 каменных столбов и многие из них имеют высоту более 200 метров. Эти столбы создают удивительный ландшафт, где высотные структуры, покрытые листвой, возвышаются над лесом внизу и встречаются с белыми облаками.

Самый высокий столб называется "Колонна Южное Небо", его высота – 1080 метров. 16 лет назад вскоре после выхода фильма "Аватар", это геологическое образование было переименовано в "Гора Аватар-Аллилуйя".

В парке находится более 3000 каменных столбов и многие из них имеют высоту более 200 метров Фото: IFLS

Для того, что эти столбы стали такими высокими, потребовалось 400 миллионов лет. Сотни миллионов лет назад данный регион был затоплен неглубоким морем. Морская среда создала идеальные условия для накопления и сжатия песчаника и кварца, что привело к образованию твердой горной породы. Эта порода поднялась ввысь в результате тектонической активности. Затем горная порода подверглась эрозии под воздействием сильных дождей. В результате за сотни миллионов лет было создано геологическое чудо.

Для того, что эти столбы стали такими высокими, потребовалось 400 миллионов лет Фото: IFLS

Чтобы увидеть всю красоту каменных столбов в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе можно воспользоваться транспортным средством под званием "Лифт Байлун" или "Лифт Ста Драконов". Он поднимает туристов на высоту 326 метров менее чем за 2 минуты на смотровую площадку на вершине одной из гор. Этот лифт занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий внешний лифт в мире.

Лифт Байлун Фото: Wikipedia

Стоит отметить, что над районом над районом Улинъюань расположен еще один рекордсмен. Это Стеклянный мост Чжанцзяцзе, открытый в 2016 году, который соединяет две горы, расположенные на расстоянии 430 метров. Мост находится на высоте 300 метров над землей. Это самый длинный и самый высокий стеклянный мост в мире.

Стеклянный мост Чжанцзяцзе Фото: Wikipedia

А в ручьях Национального лесного парка Чжанцзяцзе можно найти одного из самых известных обитателей водоемов Китая: китайскую исполинскую саламандру. Это крупнейшее в мире земноводное, которое имеет 9 разных видов, как выяснили ученые 2 года назад.

Китайская исполинская саламандра Фото: Wikipedia

Если говорить о других мирах, то как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что планеты легче формируются вокруг двойных звезд, чем вокруг одиночных, таких как Солнце.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показывает, что скорость расширения космоса резко меняется со временем. Это значит, что смерть Вселенной может наступить намного раньше, чем показывали прошлые исследования.

При написании материала использованы источники: IFLScience.