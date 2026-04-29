Літаючі гори з фільму "Аватар": це диво розташоване в Китаї, йому 400 млн років (фото)

Режисер знаменитого фільму "Аватар" Джеймс Кемерон при створенні гір Аллілуя на планеті Пандора надихався справжнім геологічним дивом, що торкається хмар і розташоване в Китаї.

У Національному лісовому парку Чжанцзяцзе в Китаї з хмарами зустрічаються дуже високі кам'яні стовпи. Вони сформувалися 400 мільйонів років тому. На цій території зафіксовано кілька рекордів, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У китайській провінції Хунань, у Національному лісовому парку Чжанцзяцзе, знаходиться справжнє геологічне диво. Цей парк розташований у районі Улін'юань, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і відомий він своїми дуже високими кам'яними стовпами, покритими листяними листами, що складаються з кварцу і пісковика. Ці стовпи настільки високі, що між ними навіть пролітають хмари.

Відео дня

Це вражаюче видовище надихнуло режисера фільму "Аватар" Джеймса Кемерона на створення гір Аллілуйя на планеті Пандора. Ці вигадані гори являють собою величезні літаючі кам'яні брили, які дрейфують серед хмар.

Звісно, стовпи в Китаї не літають, хоча складається враження, що вони напрочуд ширяють у повітрі, враховуючи їхню висоту. У парку розташовано понад 3000 кам'яних стовпів і багато хто з них має висоту понад 200 метрів. Ці стовпи створюють дивовижний ландшафт, де висотні структури, вкриті листям, підносяться над лісом внизу і зустрічаються з білими хмарами.

Найвищий стовп називається "Колона Південне Небо", його висота — 1080 метрів. 16 років тому незабаром після виходу фільму "Аватар", це геологічне утворення було перейменоване на "Гора Аватар-Аллілуйя".

Для того, що ці стовпи стали такими високими, знадобилося 400 мільйонів років. Сотні мільйонів років тому цей регіон був затоплений неглибоким морем. Морське середовище створило ідеальні умови для накопичення і стиснення пісковика і кварцу, що призвело до утворення твердої гірської породи. Ця порода піднялася вгору внаслідок тектонічної активності. Потім гірська порода зазнала ерозії під впливом сильних дощів. У результаті за сотні мільйонів років було створено геологічне диво.

Щоб побачити всю красу кам'яних стовпів у Національному лісовому парку Чжанцзяцзе можна скористатися транспортним засобом під назвою "Ліфт Байлун" або "Ліфт Ста Драконів". Він піднімає туристів на висоту 326 метрів менш ніж за 2 хвилини на оглядовий майданчик на вершині однієї з гір. Цей ліфт занесено до Книги рекордів Гіннесса як найвищий зовнішній ліфт у світі.

Ліфт Байлун Фото: Wikipedia

Варто зазначити, що над районом над районом Улін'юань розташований ще один рекордсмен. Це Скляний міст Чжанцзяцзе, відкритий 2016 року, який з'єднує дві гори, розташовані на відстані 430 метрів. Міст розташований на висоті 300 метрів над землею. Це найдовший і найвищий скляний міст у світі.

Скляний міст Чжанцзяцзе Фото: Wikipedia

А в струмках Національного лісового парку Чжанцзяцзе можна знайти одного з найвідоміших мешканців водойм Китаю: китайську велетенську саламандру. Це найбільше у світі земноводне, яке має 9 різних видів, як з'ясували вчені 2 роки тому.

Китайська велетенська саламандра Фото: Wikipedia

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.