Где находился ваш дом в времена динозавров: как 320 млн лет назад располагались континенты

Исследователи представили интерактивную диаграмму, которая показывает, как континенты Земли смещались от 320 миллионов лет назад до наших дней и где, во времена динозавров располагались наши дома.

Исследователи из Утрехтского университета создали новый инструмент, который отображает, как земные континенты смещались за последние 320 миллионов лет. Новый инструмент получил название Paleolatitude и, по словам ученых, основан на палеогеологической модели — самой сложной и подробной карте геологической истории Земли, пишет Фокус.

Новый инструмент позволяет выбрать местоположение и отмотать время назад на тысячелетия, чтобы воочию наблюдать его путь от древнего суперконтинента Пангея. Поставив метку на карте можно увидеть график, показывающий, как тектоническая плита под этим местом перемещалась за последние 320 миллионов лет.

По словам ведущего автора исследования, профессора Доуве ван Хинсбергена, триасовые породы возрастом около 25 миллионов лет, найденные в Англии и Нидерландах, указывают на то, что в прошлом в этом регионе царила пустынная среда и существовали мелководные тропические моря: климат, очень похожий на современный климат Аравии и Персидского залива.

Отметим, что инструмент Paleolatitude ("Палеоширота") — не первая попытка геологов смоделировать сложную эволюцию Земли, но она является самой подробной. По словам ученых, это стало возможным благодаря тому, что ученым удалось реконструировать скрытые движения горных хребтов, тектонических плит и скрытых континентов. Скрытые континенты, такие как Большая Адрия, Тетисские Гималаи или Арголанд, оставили следы в складчатых горных хребтах Непала и Испании, но в остальном исчезли.

По словам профессора ван Хинсбергена, им с коллегами удалось воссоздать движения плит, "развернув" горные породы внутри этих гор и расположив их бок о бок. Далее команда изучила магнитные следы, оставленные в самих породах, что позволило увидеть, как они смещались в течение многих лет.

Воспользоваться инструментов Paleolatitude: https://paleolatitude.org/#!/

Соавтор исследования, доктор Брам Ваес из научно-исследовательского института CEREGE отмечает, что угол, образованный магнитным полем планеты и поверхностью Земли, постепенно меняется от полюсов к экватору и, следовательно, связан с широтой. Многие породы содержат магнитные минералы, которые "зафиксировали" направление магнитного поля в этом месте, когда порода образовалась. Используя это, ученые могут определить, на какой широт образовалась такая порода. Команда объединила эти два подхода, что позволило создать модель, которая отслеживает путь каждой породы на планете от Пангеи до наших дней.

Кроме того, модель ученых помогает понять историю экологии и земного климата. Известно, что осадочные породы и окаменелости могут помочь исследователям определить, какой была территория в прошлом, однако этого слишком мало, если не знать, где она находилась.

В будущем исследователи планируют расширить свою модель вплоть до зарождения жизни во время кембрийского взрыва, 550 миллионов лет назад.

Напомним, ранее мы писали о том, как на самом деле образовались континенты Земли: ведущая теория разбита в пух и прах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что стало причиной появления континентов на Земле.

При написании использовались материалы Utrecht Paleogeology Model, Daily Mail.