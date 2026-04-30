Де знаходився ваш дім за часів динозаврів: як 320 млн років тому розташовувалися континенти

Дослідники представили інтерактивну діаграму, яка показує, як континенти Землі зміщувалися від 320 мільйонів років тому до наших днів і де, за часів динозаврів розташовувалися наші будинки.

Дослідники з Утрехтського університету створили новий інструмент, який відображає, як земні континенти зміщувалися за останні 320 мільйонів років. Новий інструмент отримав назву Paleolatitude і, за словами вчених, заснований на палеогеологічній моделі — найскладнішій і найдокладнішій карті геологічної історії Землі, пише Фокус.

Новий інструмент дає змогу вибрати місце розташування і відмотати час назад на тисячоліття, щоб на власні очі спостерігати його шлях від стародавнього суперконтиненту Пангея. Поставивши мітку на карті можна побачити графік, що показує, як тектонічна плита під цим місцем переміщалася за останні 320 мільйонів років.

За словами провідного автора дослідження, професора Доуве ван Гінсбергена, тріасові породи віком близько 25 мільйонів років, знайдені в Англії та Нідерландах, вказують на те, що в минулому в цьому регіоні панувало пустельне середовище й існувало мілководне тропічне море: клімат, дуже схожий на сучасний клімат Аравії та Перської затоки.

Зазначимо, що інструмент Paleolatitude ("Палеоширота") — не перша спроба геологів змоделювати складну еволюцію Землі, але вона є найдокладнішою. За словами вчених, це стало можливим завдяки тому, що вченим вдалося реконструювати приховані рухи гірських хребтів, тектонічних плит і прихованих континентів. Приховані континенти, як-от Велика Адрія, Тетіські Гімалаї або Арголанд, залишили сліди в складчастих гірських хребтах Непалу та Іспанії, але в іншому зникли.

За словами професора ван Хінсбергена, їм із колегами вдалося відтворити рухи плит, "розвернувши" гірські породи всередині цих гір і розташувавши їх пліч-о-пліч. Далі команда вивчила магнітні сліди, залишені в самих породах, що дало змогу побачити, як вони зміщувалися протягом багатьох років.

Скористатися інструментами Paleolatitude: https://paleolatitude.org/#!/

Співавтор дослідження, доктор Брам Ваес із науково-дослідного інституту CEREGE зазначає, що кут, утворений магнітним полем планети і поверхнею Землі, поступово змінюється від полюсів до екватора, а отже, пов'язаний із широтою. Багато порід містять магнітні мінерали, які "зафіксували" напрямок магнітного поля в цьому місці, коли порода утворилася. Використовуючи це, вчені можуть визначити, на якій широті утворилася така порода. Команда об'єднала ці два підходи, що дозволило створити модель, яка відстежує шлях кожної породи на планеті від Пангеї до наших днів.

Крім того, модель учених допомагає зрозуміти історію екології та земного клімату. Відомо, що осадові породи та скам'янілості можуть допомогти дослідникам визначити, якою була територія в минулому, однак цього замало, якщо не знати, де вона була розташована.

У майбутньому дослідники планують розширити свою модель аж до зародження життя під час кембрійського вибуху, 550 мільйонів років тому.

Під час написання використано матеріали Utrecht Paleogeology Model, Daily Mail.