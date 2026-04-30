Самое холодное место во Вселенной: температура всего на 1 градус выше абсолютного ноля (фото)

Это удивительное место с самой низкой температурой не будет существовать вечно. Возможно, оно уже исчезло.

Самой низкой температурой из всех физически возможных, то есть максимальным пределом того, насколько холодной может быть материя, является абсолютный ноль: минус 273,15 градуса по Цельсию. Но во всей Вселенной нет места, где было бы так холодно. Тем не менее есть место, где всего на 1 градус теплее, пишет Фокус.

Самое холодное место во Вселенной

В космосе тепло исходит от многих источников, включая звезды, планеты, межзвездный газ и межзвездную пыль. Поэтому самое холодное место во Вселенной должно находится максимально далеко от любых источников тепла. Температура межзвездного пространства составляет минус 270 градусов по Цельсию, то есть на почти на 3 градуса выше абсолютного ноля. И все же самое холодное место во Вселенной имеет температуру минус 272 градуса по Цельсию и находится оно на расстоянии примерно 5000 световых лет от Земли. Такая температура зафиксирована у планетарной туманности Бумеранг.

Что такое планетарная туманность Бумеранг?

Самое холодное место во Вселенной имеет температуру минус 272 градуса по Цельсию и находится оно на расстоянии примерно 5000 световых лет от Земли. Такая температура зафиксирована у планетарной туманности Бумеранг Фото: NASA

Планетарная туманность возникает на последних стадиях жизни звезд похожих на Солнце, а также немного более массивных звезд. Когда такие звезды умирают, то они расширяются и выбрасывают в космос свое вещество, которое образует часто сферическую газовую оболочку. Из-за этой формы планетарные туманности получили свое название: не потому, что они имеют какое-либо отношение к планетам, а потому, что они выглядят как планета.

Но планетарная туманность Бумеранг не имеет сферической формы, хотя не похожа и на бумеранг. Но когда ее обнаружили более 40 лет назад она имела похожую форму, а сейчас больше напоминает бабочку.

Туманность Бумеранг не имеет сферической формы, хотя не похожа и на бумеранг Фото: NASA

Почему туманность Бумеранг — это самое холодное место во Вселенной?

Астрономы выяснили, что в центре туманности находится не одна, а две умирающие звезды. При этом одна из них выбросила свое вещество в космос намного быстрее, чем это происходит при формировании планетарных туманностей. Хотя газ звезды очень горячий, туманность расширялась слишком быстро, а потому газ остывал быстрее, чем его могли нагреть окружающие источники тепла.

Будет ли туманность Бумеранг всегда самым холодным местом во Вселенной?

Туманность Бумеранг существует уже примерно 3500 лет, но она не будет существует вечно, да к тому же ее температура постепенно повышается. Стоит сказать, что астрономы видят туманность Бумеранг такой, какой она была 5000 лет назад. Поэтому, возможно, она уже исчезла, ведь подобные астрономические объекты не существуют очень долго.

Как уже писал Фокус, ни один из спутников Плутона технически не вращается вокруг карликовой планеты и для этого есть причина.

Также Фокус писал о том, что летающие горы планеты Пандора из фильма "Аватар" можно увидеть в Китае. Они существуют уже 400 миллионов лет.

При написании материала использованы источники: IFLScience.