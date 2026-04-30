Найхолодніше місце у Всесвіті: температура всього на 1 градус вища за абсолютний нуль (фото)

Це дивовижне місце з найнижчою температурою не існуватиме вічно. Можливо, воно вже зникло.

Найнижчою температурою з усіх фізично можливих, тобто максимальною межею того, наскільки холодною може бути матерія, є абсолютний нуль: мінус 273,15 градуса за Цельсієм. Але у всьому Всесвіті немає місця, де було б так холодно. Проте є місце, де всього на 1 градус тепліше, пише Фокус.

Найхолодніше місце у Всесвіті

У космосі тепло виходить від багатьох джерел, включно із зірками, планетами, міжзоряним газом і міжзоряним пилом. Тому найхолодніше місце у Всесвіті має бути максимально далеко від будь-яких джерел тепла. Температура міжзоряного простору становить мінус 270 градусів за Цельсієм, тобто на майже на 3 градуси вище абсолютного нуля. І все ж найхолодніше місце у Всесвіті має температуру мінус 272 градуси за Цельсієм і розташоване воно на відстані приблизно 5000 світлових років від Землі. Таку температуру зафіксовано у планетарній туманності Бумеранг.

Що таке планетарна туманність Бумеранг?

Найхолодніше місце у Всесвіті має температуру мінус 272 градуси за Цельсієм і розташоване воно на відстані приблизно 5000 світлових років від Землі. Таку температуру зафіксовано у планетарній туманності Бумеранг Фото: NASA

Планетарна туманність виникає на останніх стадіях життя зірок, схожих на Сонце, а також трохи масивніших зірок. Коли такі зірки помирають, то вони розширюються і викидають у космос свою речовину, яка утворює часто сферичну газову оболонку. Через цю форму планетарні туманності отримали свою назву: не тому, що вони мають якесь відношення до планет, а тому, що вони виглядають як планета.

Але планетарна туманність Бумеранг не має сферичної форми, хоча не схожа і на бумеранг. Але коли її виявили понад 40 років тому вона мала схожу форму, а зараз більше нагадує метелика.

Туманність Бумеранг не має сферичної форми, хоча не схожа і на бумеранг Фото: NASA

Чому туманність Бумеранг — це найхолодніше місце у Всесвіті?

Астрономи з'ясували, що в центрі туманності перебуває не одна, а дві вмираючі зірки. При цьому одна з них викинула свою речовину в космос набагато швидше, ніж це відбувається при формуванні планетарних туманностей. Хоча газ зірки дуже гарячий, туманність розширювалася занадто швидко, а тому газ остигав швидше, ніж його могли нагріти навколишні джерела тепла.

Чи буде туманність Бумеранг завжди найхолоднішим місцем у Всесвіті?

Туманність Бумеранг існує вже приблизно 3500 років, але вона не буде існує вічно, та до того ж її температура поступово підвищується. Варто сказати, що астрономи бачать туманність Бумеранг такою, якою вона була 5000 років тому. Тому, можливо, вона вже зникла, адже подібні астрономічні об'єкти не існують дуже довго.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.