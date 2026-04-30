Земля плоская: если бы это было так, где бы находился край нашей планеты

С древних времен известно и неоднократно доказано, что наша планета определенно не плоская. Но что, если бы это все же было так? Ученые выяснили, где был бы ее край.

Несмотря на то, что ученые предоставили множество доказательств того, что Земля вовсе не плоская, и все же на планете по-прежнему остаются люди, уверенные, что наши мир плоский. В новом исследовании ученые не планировали доказывать, что Земля плоская, но представили, что, если бы это было так? Теперь мы знаем. Где находился бы край нашей планеты, пишет Фокус.

Исследователи провели мысленный эксперимент и для этого им пришлось определить некоторые термины. Во-первых, под "краем Земли" понимают не цент Южного полюса, а последнее крупное человеческое поселение. Где же оно находится?

По словам ученых, выбора не так уж много: за 45-й параллелью южной широты находятся только Фолклендские острова и самые южные оконечности Новой Зеландии, Чили и Аргентины. В результате, ученые пришли к выводу, что край Земли, вероятно, располагался бы в одном из этих мест:

Пунта-Аренас в Чили;

Ушуайя в Аргентине;

Пуэрто-Вильямс в Чили.

Известно, что все эти города позиционируют себя как "самые южные города на планете", и все три имеют как минимум разумные основания претендовать на этот титул, хотя некоторые расположены южнее других. Давайте рассмотрим их поближе.

Наиболее убедительным претендентом на это звание является город Пуэрто-Вильямс в Чили. Он расположен на острове Наварино — большом острове, настолько близком к южной оконечности Южной Америки, что легко можно было бы упустить из виду, что он не соединен с материком. Город также является самой южной точкой Чили и мира.

Однако есть загвоздка: с населением менее 2000 человек Пуэрто-Вильямс, возможно, является самым большим местом в округе, но по мировым меркам он крошечный. Таким образом, для тех, кто не считает Пуэрто-Вильямс городом, первенство, вероятно, достанется городу Пунта-Аренасу — столице самого южного региона Чили.

Вторым претендентом является город Пунта-Аренас в Чиле — его население превышает население Пуэрто-Вильямс в 60 раз, а потому город, безусловно имеет больше оснований претендовать на звание "самого южного города в мире. Проблема возникает, когда вы смотрите на его местоположение: он находится почти на 200 километров севернее Пуэрто-Вильямса.

Оказывается, можем. Между Пуэрто-Вильямсом и Пунта-Аренасом – как по местоположению, так и по численности населения – расположена Ушуайя, столица аргентинской провинции Огненная Земля. Население этого места составляет около 83 000 человек, а развитая городская инфраструктура вызывает меньше сомнений о том, что Ушуайя — это город.

В результате, именно Ушуайя чаще всего получает титул "самого южного города в мире" .

Что касается северного края Земли, на это звание претендует значительно больше городов. Например, одним из претендентов является Фригг-фьорд, расположенный на самой северной оконечности Гренландии. Сегодня это место необитаемо, однако более двух тысячелетий тому регион был заселен.

Еще одним претендентом является Алерта на острове Элсмир в Нунавуте — самое северное место с постоянным населением, однако оно не превышает лишь около 100 человек. По словам ученых, если вернуться в Новый Свет, главным претендентом, вероятно, является город Уткиагвик с населением около 5000 человек, что значительно больше, чем у других претендентов.

При написании использовались материалы IFLScience.