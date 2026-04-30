Земля пласка: якби це було так, де б знаходився край нашої планети

З давніх часів відомо і неодноразово доведено, що наша планета безумовно не плоска. Але що, якби це все ж таки було так? Вчені з'ясували, де був би її край.

Попри те, що вчені надали безліч доказів того, що Земля зовсім не плоска, і все ж на планеті, як і раніше, залишаються люди, упевнені, що наш світ плоский. У новому дослідженні вчені не планували доводити, що Земля плоска, але уявили, що, якби це було так? Тепер ми знаємо. Де знаходився б край нашої планети, пише Фокус.

Дослідники провели уявний експеримент і для цього їм довелося визначити деякі терміни. По-перше, під "краєм Землі" розуміють не цент Південного полюса, а останнє велике людське поселення. Де ж воно знаходиться?

За словами вчених, вибору не так вже й багато: за 45-ю паралеллю південної широти знаходяться тільки Фолклендські острови і найпівденніші краї Нової Зеландії, Чилі та Аргентини. У результаті, вчені дійшли висновку, що край Землі, ймовірно, розташовувався б в одному з цих місць:

Пунта-Аренас у Чилі;

Ушуайя в Аргентині;

Пуерто-Вільямс у Чилі.

Відомо, що всі ці міста позиціонують себе як "найпівденніші міста на планеті", і всі три мають щонайменше розумні підстави претендувати на цей титул, хоча деякі розташовані південніше за інші. Давайте розглянемо їх ближче.

Найбільш переконливим претендентом на це звання є місто Пуерто-Вільямс у Чилі. Воно розташоване на острові Наваріно — великому острові, настільки близькому до південного краю Південної Америки, що легко можна було б не зважати на те, що він не з'єднаний з материком. Місто також є найпівденнішою точкою Чилі та світу.

Однак є заковика: з населенням менш як 2000 осіб Пуерто-Вільямс, можливо, є найбільшим місцем в окрузі, але за світовими мірками він крихітний. Таким чином, для тих, хто не вважає Пуерто-Вільямс містом, першість, імовірно, дістанеться місту Пунта-Аренасу — столиці найпівденнішого регіону Чилі.

Другим претендентом є місто Пунта-Аренас у Чилі — його населення перевищує населення Пуерто-Вільямса у 60 разів, а тому місто, безумовно, має більше підстав претендувати на звання "найпівденнішого міста у світі". Проблема виникає, коли ви дивитеся на його місце розташування: воно розташоване майже на 200 кілометрів північніше від Пуерто-Вільямса.

Виявляється, можемо. Між Пуерто-Вільямсом і Пунта-Аренасом — як за місцем розташування, так і за чисельністю населення — розташована Ушуайя, столиця аргентинської провінції Вогняна Земля. Населення цього місця становить близько 83 000 осіб, а розвинена міська інфраструктура викликає менше сумнівів про те, що Ушуайя — це місто.

Таким чином, саме Ушуайя найчастіше отримує титул "найпівденнішого міста у світі".

Що стосується північного краю Землі, на це звання претендує значно більше міст. Наприклад, одним із претендентів є Фрігг-фіорд, розташований на найпівнічнішому краю Гренландії. Сьогодні це місце безлюдне, проте понад два тисячоліття тому регіон був заселений.

Ще одним претендентом є Алерта на острові Елсмір у Нунавуті — найпівнічніше місце з постійним населенням, однак воно не перевищує лише близько 100 осіб. За словами вчених, якщо повернутися до Нового Світу, головним претендентом, імовірно, є місто Уткіагвік з населенням близько 5000 осіб, що значно більше, ніж у інших претендентів.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.