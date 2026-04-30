В шаге от выхода на сушу: самая странная рыба Антарктиды раскрывает ключевой этап эволюции

По словам исследователей, редкая антарктическая окаменелость позволяет лучше понять, как жили ранние позвоночные животные непосредственно перед переходом на сушу.

За миллиарды лет истории наша планета стала домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно исчезли, но все еще помогают ученым узнать больше о том, как в прошлом был устроен мир. Теперь, в новом исследовании ученые изучили редкую антарктическую окаменелость, что позволило раскрыть ключевой этап эволюции древних животных.

Новый анализ был проведен под руководством аспирантки Коринн Менсфорт из Университета Флиндерса и основан на передовых методах сканирования. Команде удалось обнаружить скрытые особенности черепа Koharalepis jarviki, рыбы возрастом 380 миллионов лет, которая охотилась у поверхности воды. Это открытие добавляет важный фрагмент южной части к истории, которая долгое время опиралась на окаменелости из других частей света.

По словам ученых, окаменелость этой антарктической рыбы, по сути, является единственным сохранившимся известным трехмерным черепом из всего семейства. В ходе нового исследования ученые проанализировали окаменелые кости, чтобы задокументировать органы чувств, дыхание и хищнические привычки древней рыбы.

Хотя повреждения раздробили части окаменелости, ее черепная коробка все еще сохранила редкие подсказки о теле, приспособленном к мелководью. Ученые отмечают, что эти подсказки важны, так как один поврежденный экземпляр теперь содержит лишь частичные доказательства, и его более широкое значение зависит от древних связей с югом.

Древний южный суперконтинент Гондвана в прошлом соединял Антарктиду и Австралию, что объясняет, почему эта антарктическая рыба связана и с Австралией. Известно, что окаменелый вид принадлежит к семейству Canowindridae, вымершему семейству, известному по речным отложениям в Антарктиде и Австралии.

Известно, что в девонском периоде, от 419 до 359 миллионов лет назад, в реках обитало множество хищных рыб с мясистыми плавниками. По словам соавтора исследования, доктора Элис Клемент, обнаруженное ископаемое принадлежит к группе, называемой Canowindridae, что подчеркивает древние связи между Австралией и Антарктидой.

В ходе исследования ученые также использовали нейтронную томографию — сканирование с использованием нейтральных частиц для исследования плотных пород — это позволило сохранить окаменелые останки в целости. Кроме того, ученые использовали синхротронную томографию и высокоэнергетическое рентгеновское сканирование — это позволило обнаружить детали, которые можно было бы упустить, использовав лишь один из этих методов.

Полученные данные указывают на чувствительную к свету, запаху и поверхностным водам рыбу. Приподнятая шишковидная железа, светочувствительный орган, помогающий регулировать суточные ритмы, указывает на жизнь у поверхности. Широкие обонятельные пути соответствовали животному с маленькими глазами, поскольку запах мог помочь обнаружить добычу в мутной пресной воде. Небольшие дыхательные отверстия, отверстия на верхней части черепа для вдыхания воздуха, добавили еще один признак использования поверхности.

Ученые отмечают, что длина рыбы составляла около 1 метра, Koharalepis jarviki имел конусообразные клыки, которые могли пронзать более мелких животных при внезапных атаках. Небольшие глазницы также отличают его от более поздних рыбоподобных родственников с большими глазами, а анализ 2017 года показал, что у них было более развитое надводное зрение. В результате, ученые полагают, что рыбы, вероятно, полагались на обоняние, расчет времени и атаки на близком расстоянии у поверхности.

Известно, что ископаемое было найдено в ацтекском алеврите, девонском слое горных пород в Антарктиде, среди неморских пород. В описании 1992 года сообщалось о разнообразном сообществе рыб в этом регионе, включая челюстные и бесчелюстные виды. Такие места показывают, что свидетельства перехода к жизни на суше также происходят из южных пород.

При написании использовались материалы Frontiers in Ecology and Evolution, Earth.com.