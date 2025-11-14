На арктическом острове обнаружено более 30 000 зубов и костей: кому принадлежат все эти останки

Древние окаменелости были обнаружены учеными на отдаленном арктическом острове. Считается, что все они относятся к одной и той же древнейшей экосистеме океанических рептилий, живших в эпоху динозавров.

Более 30 000 зубов, костей и других окаменелостей, относящихся к сообществу вымерших морских рептилий, амфибий, костных рыб и акул возрастом 249 миллионов лет были обнаружены учеными на отдаленном арктическом острове Шпицберген. Считаются, что окаменелые останки свидетельствуют о самом раннем проникновении наземных животных в океанические системы после катастрофического вымирания и экстремального потепления на заре эпохи динозавров, пишет PHYS.org.

Окаменелости были обнаружены учеными еще в 2015 году, но ученым потребовалось почти десятилетие, чтобы осуществить раскопки, а затем подготовить, отсортировать и идентифицировать останки, а затем проанализировать их. Теперь команда палеонтологов из Музея естественной истории Университета Осло и Шведского музея естественной истории в Стокгольме опубликовала результаты своей работы.

Отметим, что остров Шпицберген известен во всем мире находками морских окаменелостей, относящихся к началу эпохи динозавров. Останки хорошо сохранились в слоях горных пород, которые когда-то были илом на морском дне. Наиболее впечатляющими являются останки причудливых морских рептилий и амфибий, представляющих собой самую раннюю адаптивную специализацию наземных животных к жизни в прибрежных условиях.

Последствия крупнейшего вымирания на Земле

Катастрофическое массовое вымирание, произошедшее на Земле около 252 миллионов лет назад, также известно как Великое вымирание. Считается, что в то время было уничтожено более 90% всех морских видов, а само событие было вызвано гиперпарниковыми условиями, деоксигенацией океана и закислением, связанными с мощными вулканическими извержениями. Эти извержения положили начало распаду древнего суперконтинента Пангея.

Долгое время считалось, что массовое вымирание в конце перми было постепенным и охватило около 8 миллионов лет. Оно якобы также включало в себя поэтапное эволюционное развитие амфибий и рептилий, последовательно заселявших открытые морские среды. Однако открытие новых и исключительно богатых ископаемых отложений на Шпицбергене перевернуло эту традиционную точку зрения.

По словам ученых, ископаемые окаменелости на острове настолько плотные, что образуют заметный костный пласт. Считается, что он накапливался в течение очень короткого геологического времени. Стратиграфическое датирование позволило точно определить возраст костного пласта на Шпицбергене — около 249 миллионов лет назад.

Место раскопок ископаемых на острове Шпицберген в архипелаге Шпицберген Фото: University of Oslo

Быстрое восстановление и богатое разнообразие

Тщательный сбор останков с сеток размером 1 м², охватывающих площадь 36 м², также обеспечил получение более 800 кг окаменелостей, включая:

крошечная рыбья чешуя;

акульи зубы;

кости гигантских морских рептилий;

копролиты (окаменелые фекалии).

Анализ окаменелостей указывает на то, что морские экосистемы восстановились чрезвычайно быстро и сформировали сложные пищевые цепи с многочисленными хищными морскими рептилиями и амфибиями всего за 3 миллиона лет после массового вымирания.

По словам ученых, наиболее удивительным является огромное разнообразие водных рептилий, в том числе архозавроморфов и ихтиозавров.

