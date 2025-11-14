На арктичному острові виявлено понад 30 000 зубів і кісток: кому належать усі ці рештки

Стародавні скам'янілості були виявлені вченими на віддаленому арктичному острові. Вважається, що всі вони належать до однієї й тієї самої найдавнішої екосистеми океанічних рептилій, які жили в епоху динозаврів.

Понад 30 000 зубів, кісток та інших скам'янілостей, що належать до спільноти вимерлих морських рептилій, амфібій, кісткових риб і акул віком 249 мільйонів років, було виявлено вченими на віддаленому арктичному острові Шпіцберген. Вважають, що скам'янілі рештки свідчать про найбільш раннє проникнення наземних тварин в океанічні системи після катастрофічного вимирання та екстремального потепління на зорі епохи динозаврів, пише PHYS.org.

Скам'янілості були виявлені вченими ще у 2015 році, але вченим знадобилося майже десятиліття, щоб здійснити розкопки, а потім підготувати, впорядкувати та ідентифікувати останки, а потім проаналізувати їх. Тепер команда палеонтологів з Музею природничої історії Університету Осло і Шведського музею природничої історії в Стокгольмі опублікувала результати своєї роботи.

Зазначимо, що острів Шпіцберген відомий у всьому світі знахідками морських скам'янілостей, які належать до початку епохи динозаврів. Останки добре збереглися в шарах гірських порід, які колись були мулом на морському дні. Найбільш дивовижним є рештки химерних морських рептилій і амфібій, що становлять собою найбільш ранню адаптивну спеціалізацію наземних тварин до життя в прибережних умовах.

Наслідки найбільшого вимирання на Землі

Катастрофічне масове вимирання, що сталося на Землі близько 252 мільйонів років тому, також відоме як Велике вимирання. Вважається, що в той час було знищено понад 90% усіх морських видів, а сама подія була викликана гіперпарниковими умовами, деоксигенацією океану і закисленням, пов'язаними з потужними вулканічними виверженнями. Ці виверження поклали початок розпаду стародавнього суперконтиненту Пангея.

Тривалий час вважалося, що масове вимирання наприкінці пермі було поступовим і охопило близько 8 мільйонів років. Воно нібито також містило поетапний еволюційний розвиток амфібій і рептилій, які послідовно заселяли відкриті морські середовища. Однак відкриття нових і винятково багатих викопних відкладень на Шпіцбергені перевернуло цю традиційний погляд.

За словами вчених, викопні скам'янілості на острові настільки щільні, що утворюють помітний кістковий пласт. Вважається, що він накопичувався протягом дуже короткого геологічного часу. Стратиграфічне датування дало змогу точно визначити вік кісткового пласта на Шпіцбергені — близько 249 мільйонів років тому.

Місце розкопок копалин на острові Шпіцберген в архіпелазі Шпіцберген Фото: University of Oslo

Швидке відновлення і багате розмаїття

Ретельне збирання решток із сіток розміром 1 м², що охоплюють площу 36 м², також забезпечило отримання понад 800 кг скам'янілостей, включно зі скам'янілостями:

крихітна риб'яча луска;

акулячі зуби;

кістки гігантських морських рептилій;

копроліти (скам'янілі фекалії).

Аналіз скам'янілостей вказує на те, що морські екосистеми відновилися надзвичайно швидко і сформували складні харчові ланцюги з численними хижими морськими рептиліями й амфібіями всього за 3 мільйони років після масового вимирання.

За словами вчених, найдивовижнішим є величезне розмаїття водних рептилій, зокрема архозавроморфів та іхтіозаврів.

