Опівнічне сонце. Науковці показали неймовірне місце на краю Європи, де завжди світло (відео)

Принаймні йдеться про чотири місяці у теплу пору року, коли ландшафти деяких частин країни залишаються залитими світлом 24 години на добу.

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На півночі Європи є місце, де сонце не сідає ніколи — принаймні коли йдеться про чотири місяці у теплу пору року. Йдеться про Норвегію, де в деяких частинах країни сонце буквально заливає своїм світлом ландшафти 24 години на добу, пише Daily Mail.

Це природне явище відоме як "опівнічне сонце" і зустрічається в місцях на південь та північ від полярного кола. Дослідники стверджують, що найдовший відрізок часу, коли сонце буквально не сідає ніколи, переживають жителі норвезького архіпелагу Шпіцберген — "опівнічне сонце" тут "зависає" над головою місцевих жителів у період з 20 квітня до 22 серпня.

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Британський фотограф-мандрівник Джордж Купер зробив неймовірні кадри з безпілотника — йому вдалося сфотографувати, захопливе явище, що відбувається на Лофотенських островах та інших частинах Норвегії. Зроблені фотографом кадри буквально стали вірусними та розлетілися мережею, зібравши понад 9 мільйонів лайків. Особливістю кадрів, зроблених Купером, є те, що на них буквально можна побачити, як сонячне світло заливає норвезькі ландшафти в той чи інший проміжок ночі з 23:00 до 3:00.

Як сонячне світло заливає норвезькі ландшафти в той чи інший проміжок ночі Фото: g_cooper/Instagram

Так, як "опівнічне сонце" викликало такий ажіотаж, вчені вирішили нагадати, як і чому виникає таке дивовижне природне явище. Всі ми знаємо, що Земля обертається навколо своєї осі, нахиленої щодо Сонця, а влітку Північний полюс повернуто до нього. Саме тому протягом кількох тижнів сонце буквально ніколи не заходить за полярне коло, а отже жителі деяких територій бачать якийсь тривалий захід сонця, який плавно перетікає у схід сонця.

Дослідники відзначають, що на власні очі побачити це дивовижне природне явище можна, відвідавши Шпіцберген, Лофотенські острови, а також місто Бодо, Нордкап, Тромсе та деякі інші місця. Однак побачити "північне сонце" можна не тільки в Норвегії, явище також можна спостерігати в деяких частинах Аляски, Гренландії та Канади.

Раніше Фокус писав про інше рідкісне явище: небо над Антарктидою забарвилося в рожевий колір.