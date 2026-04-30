За крок до виходу на сушу: найдивніша риба Антарктиди розкриває ключовий етап еволюції

За словами дослідників, рідкісна антарктична скам'янілість дає змогу краще зрозуміти, як жили ранні хребетні тварини безпосередньо перед переходом на сушу.

За мільярди років історії наша планета стала домом для неймовірної кількості видів: деякі з них давно зникли, але все ще допомагають вченим дізнатися більше про те, як у минулому був влаштований світ. Тепер, у новому дослідженні вчені вивчили рідкісну антарктичну скам'янілість, що дало змогу розкрити ключовий етап еволюції стародавніх тварин, пише Фокус.

Новий аналіз був проведений під керівництвом аспірантки Корінн Менсфорт з Університету Фліндерса і заснований на передових методах сканування. Команді вдалося виявити приховані особливості черепа Koharalepis jarviki, риби віком 380 мільйонів років, яка полювала біля поверхні води. Це відкриття додає важливий фрагмент південної частини до історії, яка довгий час спиралася на скам'янілості з інших частин світу.

За словами вчених, скам'янілість цієї антарктичної риби, по суті, є єдиним збереженим відомим тривимірним черепом з усієї родини. Під час нового дослідження вчені проаналізували скам'янілі кістки, щоб задокументувати органи чуття, дихання і хижацькі звички стародавньої риби.

Хоча пошкодження роздробили частини скам'янілості, її черепна коробка все ще зберегла рідкісні підказки про тіло, пристосоване до мілководдя. Науковці зазначають, що ці підказки важливі, оскільки один пошкоджений екземпляр тепер містить лише часткові докази, і його ширше значення залежить від давніх зв'язків із півднем.

Стародавній південний суперконтинент Гондвана в минулому з'єднував Антарктиду й Австралію, що пояснює, чому ця антарктична риба пов'язана і з Австралією. Відомо, що скам'янілий вид належить до сімейства Canowindridae, вимерлого сімейства, відомого за річковими відкладеннями в Антарктиді та Австралії.

Відомо, що в девонському періоді, від 419 до 359 мільйонів років тому, в річках мешкало безліч хижих риб з м'ясистими плавниками. За словами співавтора дослідження, доктора Еліс Клемент, виявлена скам'янілість належить до групи, яка називається Canowindridae, що підкреслює стародавні зв'язки між Австралією та Антарктидою.

Під час дослідження вчені також використовували нейтронну томографію — сканування з використанням нейтральних частинок для дослідження щільних порід — це дало змогу зберегти скам'янілі рештки в цілості. Крім того, вчені використовували синхротронну томографію і високоенергетичне рентгенівське сканування — це дало змогу виявити деталі, які можна було б упустити, використавши лише один із цих методів.

Отримані дані вказують на чутливу до світла, запаху і поверхневих вод рибу. Піднесена шишкоподібна залоза, світлочутливий орган, що допомагає регулювати добові ритми, вказує на життя біля поверхні. Широкі нюхові шляхи відповідали тварині з маленькими очима, оскільки запах міг допомогти виявити здобич у каламутній прісній воді. Невеликі дихальні отвори, отвори на верхній частині черепа для вдихання повітря, додали ще одну ознаку використання поверхні.

Учені зазначають, що довжина риби становила близько 1 метра, Koharalepis jarviki мав конусоподібні ікла, які могли пронизувати дрібніших тварин під час раптових атак. Невеликі очні ямки також відрізняють його від пізніших рибоподібних родичів із великими очима, а аналіз 2017 року показав, що в них був більш розвинений надводний зір. У результаті, вчені вважають, що риби, ймовірно, покладалися на нюх, розрахунок часу й атаки на близькій відстані біля поверхні.

Відомо, що копалину було знайдено в ацтекському алевриті, девонському шарі гірських порід в Антарктиді, серед неморських порід. В описі 1992 року повідомлялося про різноманітне співтовариство риб у цьому регіоні, включно з щелепними і безщелепними видами. Такі місця показують, що свідчення переходу до життя на суходолі також походять із південних порід.

Під час написання використовували матеріали Frontiers in Ecology and Evolution, Earth.com.