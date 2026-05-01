Самый древний лес возрастом 390 млн лет оказался не там, где все думали: где он находится (фото)

Ранее ученые полагали, что самый древний лес на планете располагается в штате Нью-Йорк, но новые данные указывают на то, что на самом деле он расположен по другую сторону Атлантики.

Если говорить о самом древнем лесу в мире, можно предположить, что речь идет об Амазонке или древних лесах Индии с живыми мостами. Еще одним претендентом является лес Дейнтри в Австралии, который, к слову, на самом деле считается самым древним тропическим лесом в мире, пишет Фокус.

И все же, до 2024 года ученые считали, что самый древний лес на Земле имеет возраст 386 миллионов и был найден в Каире, штат Нью-Йорк. Но окаменелые деревья, расположенные в формации песчаника Хангман на побережье Сомерсета и Девона, на юго-западе Англии, как показывает исследование, еще старше.

Ранее считалось, что геологическое образование, относящееся к среднему девонскому периоду, содержит лишь редкие окаменелости растений. Однако ученые из Кембриджского и Кардиффского университетов показали, что их гораздо больше, включая окаменелости стоящих растений и кладоксилопсидов — вымершей группы растений, родственных папоротникам и сфенопсидам (хвощам). Анализ показал, что возраст окаменелых деревьев в Англии на самом деле составляет 390 миллионов, что на несколько лет превышает рекорд США.

Так мог выглядеть лес, состоящий из деревьев рода Calamophyton Фото: Peter Giesen/Chris Berry

В своей работе исследователи представили самые ранние ископаемые свидетельства существования таких деревьев в Британии, а также самые древние свидетельства существования ископаемого леса в мире. Высота кладоксилопсидов составляла от 2 до 4 метров, что означает, что лес, возможно, был несколько ниже, но то, чего деревьям не хватает в размере, они компенсируют возрастом.

По словам соавтора исследования, доктора Кристофера Берри из Кардиффской школы наук о Земле и окружающей среде, помимо многочисленных ископаемых свидетельств существования кладоксилопсидного дерева Calamophyton, исследователи обнаружили следы другой флоры среднего девона и даже признаки некоторых древних существ в виде следов. Более того, осадки, в которых были найдены эти примитивные растения, могут пролить свет на влияние самых ранних лесов.

Авторы предположили, что около 390 миллионов лет назад "начались изменения физической среды, вызванные появлением деревьев, которые навсегда изменили неморские ландшафты и биосферу Земли. Простыми словами, леса действительно начали бурно развиваться.

Много маленьких древних пней Фото: Neil Davies

По словам первого автора исследования, профессора Нила Дэвиса из Кембриджского факультета наук о Земле, свидетельства, содержащиеся в этих окаменелостях, сохраняют ключевой этап развития Земли, когда реки начали функционировать принципиально иначе, чем раньше, став той мощной эрозионной силой, которой они являются сегодня.

Теперь ученые считают, что древний лес в Англии, вероятно, является самым древним из известных ископаемых лесов, но самое древнее из известных ныне живущих деревьев значительно моложе. По словам профессора Дэвиса, всего возраст составляет всего около 5400 лет.

При написании использовались материалы IFLScience, Journal of the Geological Society.