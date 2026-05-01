Найдавніший ліс віком 390 млн років виявився не там, де всі думали: де він знаходиться (фото)

Раніше вчені вважали, що найдавніший ліс на планеті розташований у штаті Нью-Йорк, але нові дані вказують на те, що насправді він розташований по інший бік Атлантики.

Якщо говорити про найдавніший ліс у світі, можна припустити, що йдеться про Амазонку або стародавні ліси Індії з живими мостами. Ще одним претендентом є ліс Дейнтрі в Австралії, який, до речі, насправді вважається найдавнішим тропічним лісом у світі, пише Фокус.

І все ж, до 2024 року вчені вважали, що найдавніший ліс на Землі має вік 386 мільйонів і був знайдений у Каїрі, штат Нью-Йорк. Але скам'янілі дерева, розташовані у формації пісковика Хангман на узбережжі Сомерсета і Девона, на південному заході Англії, як показує дослідження, ще старші.

Раніше вважалося, що геологічне утворення, що належить до середнього девонського періоду, містить лише рідкісні скам'янілості рослин. Однак вчені з Кембриджського і Кардіффського університетів показали, що їх набагато більше, включно зі скам'янілостями рослин, які стоять, і кладоксілопсидами — вимерлою групою рослин, спорідненою з папоротями і сфенопсидами (хвощами). Аналіз показав, що вік скам'янілих дерев в Англії насправді становить 390 мільйонів, що на кілька років перевищує рекорд США.

Так міг виглядати ліс, що складається з дерев роду Calamophyton Фото: Peter Giesen/Chris Berry

У своїй роботі дослідники представили найбільш ранні викопні свідоцтва існування таких дерев у Британії, а також найдавніші свідоцтва існування викопного лісу у світі. Висота кладоксілопсидів становила від 2 до 4 метрів, що означає, що ліс, можливо, був дещо нижчим, але те, чого деревам не вистачає в розмірі, вони компенсують віком.

За словами співавтора дослідження, доктора Крістофера Беррі з Кардіффської школи наук про Землю і навколишнє середовище, крім численних викопних свідоцтв існування кладоксілопсідного дерева Calamophyton, дослідники виявили сліди іншої флори середнього девона і навіть ознаки деяких стародавніх істот у вигляді слідів. Ба більше, опади, в яких були знайдені ці примітивні рослини, можуть пролити світло на вплив найбільш ранніх лісів.

Автори припустили, що близько 390 мільйонів років тому "почалися зміни фізичного середовища, спричинені появою дерев, які назавжди змінили неморські ландшафти та біосферу Землі. Простими словами, ліси дійсно почали бурхливо розвиватися.

Багато маленьких древніх пнів Фото: Neil Davies

За словами першого автора дослідження, професора Ніла Девіса з Кембриджського факультету наук про Землю, свідчення, що містяться в цих скам'янілостях, зберігають ключовий етап розвитку Землі, коли річки почали функціонувати принципово інакше, ніж раніше, ставши тією потужною ерозійною силою, якою вони є сьогодні.

Тепер учені вважають, що стародавній ліс в Англії, ймовірно, є найдавнішим з відомих викопних лісів, але найдавніше з відомих дерев, які нині живуть, значно молодше. За словами професора Девіса, всього вік становить всього близько 5400 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дізналися, який вигляд мав найдавніший ліс на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дерева на Землі перебувають у жахливому становищі.

Під час написання використовували матеріали IFLScience, Journal of the Geological Society.