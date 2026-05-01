Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг "критического порога" (фото)

Десятилетиями ученые предупреждали о том, что нечто буквально разрывает Африку пополам, образуя новый океан. Однако теперь новые данные геологов указывают на то, что активный рифт сегодня достиг "критического порога", а континент вскоре распадется, образовав новый океан, пишет Фокус.

К счастью, "вскоре" — относительное понятие: на самом деле процесс займет несколько миллионов лет, но в геологическом масштабе это лишь короткий промежуток времени. По словам геофизика из Колумбийского университета Кристиана Роуэна, они с коллегами обнаружили, что рифтогенез в этой зоне более развит, а земная кора тоньше, чем кто-либо предполагал. Простыми словами, Восточная Африка продвинулась в процессе рифтогенеза дальше, чем считалось ранее.

По словам ученых, самое интригующее в открытии — его значение для нашей собственной истории. Рифтовая зона Туркана в Кении богата окаменелостями ранних гомининов, что указывает на то, что это было ключевое место для эволюции человека. Новая находка также предполагает, что этот регион, вероятно, не был более важен для наших предков, чем любой другой регион Африки. Ученые считают, что скорее всего, эти геологические процессы просто создали очень благоприятные условия для окаменения.

Нынешнее расположение земных континентов кажется постоянным, но на самом деле они находятся в постоянном движении, хотя и движутся крайне медленно. Более 200 миллионов лет назад они все были спрессованы в один суперконтинент, и предсказывается, что в далеком будущем они снова соединятся. По словам ученых, там, где встречаются две тектонические плиты, образуются горы. Там, где они расходятся, рождаются океаны.

Ученые отмечают, что Восточноафриканская рифтовая система является ярким примером последнего. Известно, что в настоящее время Африканскя плита разделяется на две:

массивную Нубийскую плиту на западе;

меньшую Сомалийскую плиту, которая включает большую часть восточного побережья и остров Мадагаскар.

В новом исследовании ученые сосредоточились на конкретной части этой системы: рифте Туркана, простирающемся на сотни километров через Кению и Эфиопию. Команда проанализировала сейсмические измерения, ранее проведенные в этом регионе, и рассчитала толщину земной коры. Результаты показали, что она намного тоньше, чем ожидалось: всего около 13 километров в центре рифта. Для сравнения, толщина коры вдоль краев рифтовой зоны составляет более 35 километров.

Диаграмма, иллюстрирующая, как геологические процессы в районе Турканской рифтовой долины привели к увеличению скорости осадконакопления около 4,6 миллионов лет назад Фото: Nature Communications

По словам ученых, когда толщина коры в рифтовой зоне становится меньше примерно 15 километров, это указывает на то, что она вступила в фазу, известную как "сужение". После достижения этой точки континентальный раскол становится практически неизбежным. Авторы также отмечают, что всего через несколько миллионов лет эта фаза завершится, и начнется следующая: океанизация. Как следует из названия, именно так формируется новый океан.

Простыми словами, земная кора настолько истончится, что из-под нее начнет извергаться магма, которая затем будет скапливаться и остывать, образуя котловину. Это станет новым морским дном, поскольку вода начнет поступать из Индийского океана. Этот процесс уже начинается в Афарской впадине, расположенной на северо-востоке Африки, недалеко от Красного моря.

Результаты нового анализа указывают на то, что Турканская рифтовая формация вступила в свою нынешнюю фазу сужения около 4 миллионов лет назад, после длительного периода вулканической активности. Примечательно, что это совпадает с возрастом самых ранних ископаемых останков гомининов и свидетельств, найденных в этом районе.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, Science Alert.