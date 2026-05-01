Африка розколюється на шматки швидше, ніж вважалося: процес сягнув "критичного порога" (фото)

Десятиліттями вчені попереджали про те, що щось буквально розриває Африку навпіл, утворюючи новий океан. Однак тепер нові дані геологів вказують на те, що активний рифт сьогодні досяг "критичного порога", а континент незабаром розпадеться, утворивши новий океан, пише Фокус.

На щастя, "незабаром" — відносне поняття: насправді процес займе кілька мільйонів років, але в геологічному масштабі це лише короткий проміжок часу. За словами геофізика з Колумбійського університету Крістіана Роуена, вони з колегами виявили, що рифтогенез у цій зоні розвиненіший, а земна кора тонша, ніж будь-хто припускав. Простими словами, Східна Африка просунулася в процесі рифтогенезу далі, ніж вважалося раніше.

За словами вчених, найінтригуюче у відкритті — його значення для нашої власної історії. Рифтова зона Туркана в Кенії багата скам'янілостями ранніх гомінінів, що вказує на те, що це було ключове місце для еволюції людини. Нова знахідка також припускає, що цей регіон, ймовірно, не був важливішим для наших предків, ніж будь-який інший регіон Африки. Вчені вважають, що швидше за все, ці геологічні процеси просто створили дуже сприятливі умови для скам'яніння.

Нинішнє розташування земних континентів здається постійним, але насправді вони перебувають у постійному русі, хоча й рухаються вкрай повільно. Понад 200 мільйонів років тому вони всі були спресовані в один суперконтинент, і передбачається, що в далекому майбутньому вони знову з'єднаються. За словами вчених, там, де зустрічаються дві тектонічні плити, утворюються гори. Там, де вони розходяться, народжуються океани.

Вчені зазначають, що Східноафриканська рифтова система є яскравим прикладом останнього. Відомо, що нині Африканська плита розділяється на дві:

масивну Нубійську плиту на заході;

меншу Сомалійську плиту, яка включає більшу частину східного узбережжя та острів Мадагаскар.

У новому дослідженні вчені зосередилися на конкретній частині цієї системи: рифті Туркана, що простягається на сотні кілометрів через Кенію та Ефіопію. Команда проаналізувала сейсмічні вимірювання, раніше проведені в цьому регіоні, і розрахувала товщину земної кори. Результати показали, що вона набагато тонша, ніж очікувалося: всього близько 13 кілометрів у центрі рифта. Для порівняння, товщина кори вздовж країв рифтової зони становить понад 35 кілометрів.

Діаграма, що ілюструє, як геологічні процеси в районі Турканської рифтової долини призвели до збільшення швидкості осадконакопичення близько 4,6 мільйонів років тому Фото: Nature Communications

За словами вчених, коли товщина кори в рифтовій зоні стає меншою приблизно за 15 кілометрів, це вказує на те, що вона вступила у фазу, відому як "звуження". Після досягнення цієї точки континентальний розкол стає практично неминучим. Автори також зазначають, що всього через кілька мільйонів років ця фаза завершиться, і почнеться наступна: океанізація. Як випливає з назви, саме так формується новий океан.

Простими словами, земна кора настільки потоншає, що з-під неї почне вивергатися магма, яка потім скупчуватиметься й остигатиме, утворюючи улоговину. Це стане новим морським дном, оскільки вода почне надходити з Індійського океану. Цей процес уже починається в Афарській западині, розташованій на північному сході Африки, недалеко від Червоного моря.

Результати нового аналізу вказують на те, що Турканська рифтова формація вступила у свою нинішню фазу звуження близько 4 мільйонів років тому, після тривалого періоду вулканічної активності. Примітно, що це збігається з віком найбільш ранніх викопних решток гомінінів і свідоцтв, знайдених у цьому районі.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications, Science Alert.