Карта світу зміниться. На Землі з'явиться абсолютно новий океан: чому це станеться (відео)

Внутрішні сили планети буквально розривають один із континентів на дві частини. Коли це станеться, між двома масивами суші утвориться нова водна структура.

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Африка повільно, але вірно розпадається на дві частини. Цей процес, як і все в геології, надзвичайно довгий і, ймовірно, знадобиться від 5 до 10 мільйонів років, але в кінцевому підсумку частина Східної Африки все ж відокремиться від основного континенту. Передбачається, що цей процес призведе до виникнення нового континенту між двома масивами суші, пише IFLScience.

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Колосальний розпад континенту спричинений Східноафриканською рифтовою системою (EARS) — це один із найбільших розломів на Землі, протяжність якого становить тисячі кілометрів і зачіпає одразу кілька країн, зокрема:

Ефіопію; Кенію; Демократичну Республіку Конго; Уганду; Руанду; Бурунді; Замбію; Танзанію; Малаві; Мозамбік.

Ще 2004 року дослідники вивчили цю рифтову систему і виявили, що Африканська плита розділяється на дві частини: меншу Сомалійську плиту і більшу Нубійську. Відомо, що вони віддаляються одна від одної з черепашачою швидкістю — лише кілька міліметрів на рік.

Через 14 років новина про появу тріщини, яка розриває Африку на дві частини, стала вірусною. Багато хто навіть стверджував, що поява тріщини є свідченням того, що континент уже розколовся на дві частини просто на наших очах. Однак за словами вчених, попри те, що поява тріщини дійсно пов'язана з EARS, навряд чи можна використовувати її як доказ "великого розколу Африки".

Вчені припускають, що ця тріщина, по суті, була лише локалізованим проявом регулярної рифтогенної активності в долині. Зазначимо, що EARS насправді перебуває в цьому процесі останні близько 25 мільйонів років, а тріщина в Кенії є лише непрямим натяком на те, що насправді відбувається на континенті.

Водночас дослідження показують, що глобальні процеси в EARS уже за 5-10 мільйонів років можуть призвести до того, що карта світу матиме зовсім інший вигляд. Передбачається, що приблизно в цей час Африка буде остаточно розділена на дві частини, а між двома масивами суші з'явиться новий океан: африканський континент втратить своє східне плече, а величезне море відокремить Східну Африку від основного масиву суші.

Хоч би яким страшним здавався цей процес, варто зазначити, що поверхня нашої планети насправді постійно перебуває в русі: вона безперервно змінюється, але настільки повільно, що люди не здатні цього помітити.

Фактично карта світу, якою ми знаємо її сьогодні — Євразія, Америка, Африка, Антарктида та Океанія — є лише продуктом величезних тектонічних плит, що перебувають у "вічному танці", постійно з'єднуючись одна з одною, як мозаїка.

Раніше Фокус писав про те, що під Африкою можуть ховатися залишки іншої стародавньої планети.