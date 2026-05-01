Названо животное, меняющее эволюцию в реальном времени: атакует виды определенных цветов

Новое исследование показало, что одна агрессивная форма распространенной европейской ящерицы вытеснила два давно существующих цветовых типа из многих популяций.

Новое исследование команды из Лундского университета в Швеции показывает, что всего один вариант может разрушить стабильную систему внутри вида за удивительно короткий промежуток времени. Открытие было сделано на примере одной агрессивной формы распространенной европейской ящерицы, которая вытеснила другие виды, пишет Фокус.

Наблюдения показали, на примерно 240 популяция стенных ящериц и более чем 10 000 особей наблюдается четкая закономерность исчезновения цветов из мест, где они существовали ранее. По словам эволюционного биолога из Лундского университета Тобиаса Уллера, они с командой проследили данные и результаты показали, как одна форма вытеснила остальные.

По словам ученых, там, где распространилась эта более крупная и агрессивная форма, желтые и оранжевые варианты сократились и часто исчезали из местных групп. Эта закономерность превращает знакомую историю выживания в предупреждение, но животное, стоящее за ней, требует более пристального изучения.

Речь идет об обыкновенной стенной ящерице (Podarcis muralis) — небольшой европейской рептилии, обитающей на большей части Европы и вблизи Средиземного моря. У этого вида белые, желтые и оранжевые горла образовали цветовые морфы — унаследованные цветовые типы, связанные с различным поведением.

Зеленых ящериц часто называют ящерицами-халками — они крупнее и агрессивнее в локальной борьбе за территорию и партнеров. Теперь наблюдения показывают, что после того, как ящерицы-халки попадают популяцию, желтые и оранжевые формы теряют социальное пространство, которое помогало им выживать.

По словам ученых, цвет горла имел значение для этого вида, потому что он сигнализировал не только об украшении во время драк, ухаживания и защиты территории. Соперник мог реагировать на эти цвета до контакта, что уменьшало количество столкновений и определяло доступ к партнерам. Ученые также обнаружили, когда ни один тип не обладал постоянным преимуществом, каждый цвет мог восстановиться после того, как становился редким. В то же время стабильное разнообразие зависело от этого противостояния, поэтому новый конкурент мог разрушить всю систему.

Однако агрессия изменила ситуацию, потому что ящерицы-халки не просто присоединились к старой игре с цветом как еще один игрок. По словам Уллера, агрессивное поведение нарушает тонко настроенные социальные системы, которые ранее позволяли сосуществовать нескольким цветовым стратегиям.

Вместо того чтобы оставлять место для нескольких тактик, доминирование дало преимущество одному набору параметров: размеру, цвету и поведению. Это преимущество затем распространилось благодаря успеху в спаривании, поскольку получение доступа к партнерам также продвигает гены вперед в популяции.

В случае с ящерицами-халками, более крупные размеры и агрессивное поведение объядинились воедино. Более ранние исследования ДНК проследили этот набор до прошлого смешения между родственными линиями стенных ящериц на протяжении многих поколений. Такое смешение может передавать полезные комбинации ДНК между родственными линиями, давая локальной форме преимущество, когда условия подходят.

По словам Уллера, результаты их с коллегами анализа показывают, как сосуществование нескольких различных цветовых морф, то, что было стабильным на протяжении миллионов лет, теряется в очень короткие эволюционные сроки. Такая стабильность может казаться надежной, но она зависит от предсказуемой реакции соперников друг на друга. В то же время нарушение этих реакций может привести к тому, что та же система, что сохраняла разнообразие, быстро начнет терять его изнутри.

При написании использовались материалы Science, Earth.com.