Нечто странное происходит в самом жарком месте на Земле: камни весом 320 кг движутся сами по себе

Ученые раскрыли тайну того, как гигантским камням в Долине Смерти удается перемещаться по пустыне без чьей-либо помощи.

Национальный парк Долина Смерти известен тем, что является самым жарким местом на Земле, но это не все. Это место полно диковинок, в том числе: здесь наблюдаются суперцветения, которые происходят лишь раз в десятилетие, а также эфемерные озера и камни, которые, кажется, движутся сами по себе, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти камни известны как "парящие камни" и их можно найти на высохшем дне озера Рейстрек-Плайя в отдаленной части парка. Сотни этих камней разбросаны по ландшафту, а некоторые из них весят до 320 килограммов. При этом некоторым из них удается преодолеть впечатляющие расстояния — до 457 метров — оставляя длинные следы на поверхности.

Відео дня

Но как им это удается? В течение десятилетий люди выдвигали различные теории относительно того, как им это удается: от сильного ветра до скользкой горки по поверхности водорослей. Однако никто не знал наверняка, поскольку движение камней никогда не наблюдалось напрямую. Все изменилось в 2013 году.

В исследовании, возглавляемом палеобиологом Ричарда Норриса, ученые провели эксперимент, который некоторые считают "самым скучным экспериментом в истории". Команда получила разрешение Службы национальных парков и оснастили 15 камней GPS-трекерами, срабатывающими от движения, и установили их на высохшем озере вместе с высокоточной метеостанцией.

Ученые не ожидали увидеть, как камни действительно двигаются, но в декабре 2013 года исследователи наблюдали именно это. По словам Норриса, они с коллегами ожидали, что даже через 5 или 10 лет ничего не будет двигаться. Однако уже через два года ученые обнаружили, что в зимние месяцы солончак может заполняться водой на небольшой глубине. При минусовых температурах ночью эта вода превращается в тонкий слой льда, но когда приходит солнце и нагревает воду, лед раскалывается и плавает по поверхности, переносимый легким ветром.

Наблюдения также показывают, что ветер также толкает камни солончака, которые оставляют следы на земле. Эти движения относительно невелики, что во многом объясняет, почему никто не мог понять, что происходит, до тех пор. Более того, ученые полагают, что туристы и ранее могли наблюдать это движение, но не обратили на него внимания.

Позже ученые пришли к выводу, что загадка наконец разгадана. В общей сложности ученые задокументировали пять случае движения за 2,5 месяца существования пруда, причем некоторые из них включали сотни камней.

Таким образом, даже в Долине Смерти, известной как самое жаркое место на Земле, плавающий лед является мощной силой, движущейся по камням. Впрочем, ученые признают, что во время эксперимента им так и не удалось запечатлеть движение самых крупных камней.

При написании использовались материалы IFLScience.