Щось дивне відбувається у найспекотнішому місці на Землі: каміння вагою 320 кг рухається саме по собі

Учені розкрили таємницю того, як гігантським каменям у Долині Смерті вдається переміщатися пустелею без будь-чиєї допомоги.

Національний парк Долина Смерті відомий тим, що є найспекотнішим місцем на Землі, але це не все. Це місце сповнене дивовижними речами, зокрема: тут спостерігаються суперцвітіння, які відбуваються лише раз на десятиліття, а також ефемерні озера і каміння, яке, здається, рухається саме по собі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці камені відомі як "ширяючі камені" і їх можна знайти на висохлому дні озера Рейстрек-Плайя у віддаленій частині парку. Сотні цих каменів розкидані по ландшафту, а деякі з них важать до 320 кілограмів. При цьому деяким з них вдається подолати вражаючі відстані — до 457 метрів — залишаючи довгі сліди на поверхні.

Відео дня

Але як їм це вдається? Протягом десятиліть люди висували різні теорії щодо того, як їм це вдається: від сильного вітру до слизької гірки по поверхні водоростей. Однак ніхто не знав напевно, оскільки рух каміння ніколи не спостерігався безпосередньо. Усе змінилося у 2013 році.

У дослідженні, очолюваному палеобіологом Річардом Норрісом, вчені провели експеримент, який дехто вважає "найнуднішим експериментом в історії". Команда отримала дозвіл Служби національних парків і оснастили 15 каменів GPS-трекерами, що спрацьовують від руху, та встановили їх на висохлому озері разом із високоточною метеостанцією.

Учені не очікували побачити, як каміння справді рухається, але в грудні 2013 року дослідники спостерігали саме це. За словами Норріса, вони з колегами очікували, що навіть через 5 чи 10 років нічого не рухатиметься. Однак уже через два роки вчені виявили, що в зимові місяці солончак може заповнюватися водою на невеликій глибині. За мінусових температур вночі ця вода перетворюється на тонкий шар льоду, але коли приходить сонце і нагріває воду, лід розколюється і плаває поверхнею, переносимий легким вітром.

Спостереження також показують, що вітер також штовхає каміння солончака, яке залишає сліди на землі. Ці рухи відносно невеликі, що багато в чому пояснює, чому ніхто не міг зрозуміти, що відбувається, доти. Ба більше, вчені вважають, що туристи і раніше могли спостерігати цей рух, але не звернули на нього уваги.

Пізніше вчені дійшли висновку, що загадку нарешті розгадано. Загалом учені задокументували п'ять випадків руху за 2,5 місяця існування ставка, причому деякі з них включали сотні каменів.

Таким чином, навіть у Долині Смерті, відомій як найспекотніше місце на Землі, плаваючий лід є потужною силою, що рухається по камінню. Утім, учені визнають, що під час експерименту їм так і не вдалося зафіксувати рух найбільших каменів.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.