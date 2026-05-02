Находкам 2000 лет: на юге Испании археологи обнаружили мозаику римских времен (фото)

Во время реконструкции исторического сооружения на юге Испании, рабочие наткнулись на следы древнего поселения, что позволило ознакомиться с жизнью почти двухтысячелетней давности. Эта неожиданная находка демонстрирует, как слои истории могут оставаться скрытыми под современными сооружениями.

Во время раскопок под зданием городского совета в Эсии на глубине около 2,4 метра был обнаружен фрагмент римской мозаики и части старинной системы отопления. Эта находка дополнила предыдущие открытия на соседней площади Испании, известной местным жителям как "Эль-Салон", где археологи обнаружили три жилых квартала римского периода, пишет Фокус.

Городской археолог Серхио Гарсия-Дилс объяснил, что недавно найденная мозаика, вероятно, была частью четвертого квартала, расширяющего известные границы древнего района. Он отметил, что отделка сохранилась в хорошем состоянии, с видимым геометрическим бордюром, типичным для римских домов. На основе подобных примеров археолог предположил, что центральная часть, которая все еще остается под землей, может содержать изображения, символизирующие времена года.

В отличие от предыдущих находок, сделанных на открытых пространствах, эта мозаика сохранилась под слоями строительных конструкций, возведенных на протяжении веков. Прошлые строительные проекты, включая старые версии мэрии, изменили первоначальную структуру этой территории. В результате лишь узкая часть мозаики осталась неповрежденной. Гарсия-Дилс отметил, что ее сохранение является значительным достижением, учитывая влияние более поздних фундаментов, колодцев и дренажных систем. Он добавил, что дальнейшие раскопки могут обнаружить еще один метр рисунка.

Рядом с мозаикой археологи обнаружили часть системы гипокауста — древнего метода отопления лазен Фото: Wikimedia Commons

Сейчас обсуждается возможность сохранения мозаики на ее первоначальном месте, но представители власти решили отказаться от этого. Мэр Сильвия Эредиа заявила, что ограниченное пространство и конструктивные проблемы делают этот вариант непрактичным. Вместо этого запланировано осторожно изъять мозаику после консервационных работ, с возможностью выставить ее в музее или в обновленном здании.

Рядом с мозаикой археологи обнаружили часть системы гипокауста — древнего метода отопления бань. Среди остатков был небольшой проход, где когда-то под полом циркулировал горячий воздух. Эта особенность указывает на то, что дом, вероятно, имел частные бани, что является признаком комфортного и хорошо оборудованного жилья в римские времена.

Ожидается, что дальнейшие раскопки предоставят больше деталей о структуре дома и о том, есть ли поблизости дополнительные остатки. Эссия давно известна своим римским прошлым, и каждая новая находка помогает составить более четкое представление об истории города.

Эти открытия связывают современные общины с их прошлым. Мозаика и система отопления дают представление о повседневной жизни, показывая, как люди жили, строили свои дома и использовали технологии столетия назад. Сохранение и изучение таких находок гарантирует, что эти знания не будут потеряны и останутся доступными для будущих поколений.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Écija City Hall, Wikipedia.