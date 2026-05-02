Знахідкам 2000 років: на півдні Іспанії археологи виявили мозаїку римських часів (фото)

Під час реконструкцію історичної споруди на півдні Іспанії, робітники натрапили на сліди стародавнього поселення, що дало змогу ознайомитися з життям майже двохтисячолітньої давнини. Ця несподівана знахідка демонструє, як шари історії можуть залишатися прихованими під сучасними спорудами.

Під час розкопок під будівлею міської ради в Есії на глибині близько 2,4 метра було виявлено фрагмент римської мозаїки та частини старовинної системи опалення. Ця знахідка доповнила попередні відкриття на сусідній площі Іспанії, відомій місцевим жителям як "Ель-Салон", де археологи виявили три житлові квартали римського періоду, пише Фокус.

Міський археолог Серхіо Гарсія-Ділс пояснив, що нещодавно знайдена мозаїка, ймовірно, була частиною четвертого кварталу, що розширює відомі межі стародавнього району. Він зазначив, що оздоблення збереглося в хорошому стані, з видимим геометричним бордюром, типовим для римських будинків. На основі подібних прикладів археолог припустив, що центральна частина, яка все ще залишається під землею, може містити зображення, що символізують пори року.

На відміну від попередніх знахідок, зроблених на відкритих просторах, ця мозаїка збереглася під шарами будівельних конструкцій, зведених упродовж століть. Минулі будівельні проєкти, включаючи старі версії мерії, змінили первісну структуру цієї території. В результаті лише вузька частина мозаїки залишилася неушкодженою. Гарсія-Ділс зазначив, що її збереження є значним досягненням, враховуючи вплив пізніших фундаментів, колодязів та дренажних систем. Він додав, що подальші розкопки можуть виявити ще один метр малюнка.

Поряд із мозаїкою археологи виявили частину системи гіпокаусту — стародавнього методу опалення лазен Фото: Wikimedia Commons

Зараз обговорюється можливість збереження мозаїки на її первісному місці, але представники влади вирішили відмовитися від цього. Мер Сільвія Ередія заявила, що обмежений простір та конструктивні проблеми роблять цей варіант непрактичним. Натомість заплановано обережно вилучити мозаїку після консерваційних робіт, з можливістю виставити її в музеї або в оновленій будівлі.

Поряд із мозаїкою археологи виявили частину системи гіпокаусту — стародавнього методу опалення лазень. Серед залишків був невеликий прохід, де колись під підлогою циркулювало гаряче повітря. Ця особливість вказує на те, що будинок, ймовірно, мав приватні лазні, що є ознакою комфортного та добре обладнаного житла в римські часи.

Очікується, що подальші розкопки нададуть більше деталей про структуру будинку та про те, чи є поблизу додаткові залишки. Есія давно відома своїм римським минулим, і кожна нова знахідка допомагає скласти чіткіше уявлення про історію міста.

Ці відкриття пов'язують сучасні громади з їхнім минулим. Мозаїка та система опалення дають уявлення про повсякденне життя, показуючи, як люди жили, будували свої будинки та використовували технології століття тому. Збереження та вивчення таких знахідок гарантує, що ці знання не будуть втрачені і залишаться доступними для майбутніх поколінь.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Écija City Hall, Wikipedia.