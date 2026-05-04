Следующие в очереди. Антилоп, вымерших 230 лет назад, готовятся "воскресить"

Компания Colossal Biosciences, известная тем, что пытается возродить шерстистого мамонта, заявила о новом амбициозном плане — на этот раз ученые готовятся "воскресить" другое вымершее животное — голубого оленьего козла, пишет Фокус.

Известно, что этот вид антилоп процветал в Южной Африке, но около 230 лет назад был истреблен из-за своей уникальной серебристо-голубой кожи. Представители этого вида могли достигать около 130 сантиметров в высоту, то есть были меньше современных антилоп, но обладали огромными изогнутыми рогами, которые могли достигать 65 сантиметров в длину.

Colossal Biosciences представила свой новый амбициозный план по возрождению этого исчезнувшего вида: ученые планируют модифицировать гены ныне живущих родственников синей оленьей антилопы, чтобы создать гибрид, максимально похожий на вымерший вид.

Отметим, что эта та же техника, которую исследователи использовали для воссоздания лютоволка спустя 12 000 лет после его исчезновения. По словам команды, над этим проектом они трудятся уже два года и им удалось достичь некоторых ключевых прорывов.

У Colossal Biosciences нет точных сроков возвращения вида, а потому параллельно ученые работают над поиском мест для "восстановления дикой природы" в Южной Африке, где позже вид можно было бы выпустить на волю.

Синяя оленья антилопа занимает особое место в длинном списке вымерших видов, поскольку это первое животное в современной истории, полностью истребленное человеком. В прошлом этот вид играл ключевую роль в экосистеме лугов юго-западной Капской провинции Южной Африки в течение тысяч лет, но последняя особь были уничтожена примерно в 1800 году. Это произошло всего через 34 года после того, как этот вид был впервые научно задокументирован.

По словам генерального директора и соучредителя Colossal Biosciences Бена Ламма, синяя оленья антилопа является важным шагом для Colossal и природоохранной деятельности, знаменуя первое крупное направление работы по сохранению антилоп.

Рога голубой антилопы достигают в длину около 65 сантиметров Фото: Natural History Museum

Ученые также отмечают, что каждая репродуктивная технология, протокол редактирования генома и инструмент сохранения, которые они разрабатывают в рамках этой работы, предназначены для масштабирования. Команда также отмечает, что их работа направлена не только на восстановление утраченного вида, но и на создание решений, которые могут помочь защитить целые экосистемы.

В то же время другие ученые отмечают, что спорный метод, используемый компанией Colossal Biosciences, на самом деле не воскрешает утраченные виды, а создает геетически модифицированный гибрид, обладающий многими ключевыми чертами этого вида.

В своей работе ученые использовали исторический экземпляр, хранящийся в Шведском музее естественной истории. Изначально команда реконструировала геном этого вида, а затем Затем реконструированный генетический код был сравнен с геномами антилоп роан и саблевидных антилоп, чтобы определить, какие гены делают эти виды уникальными.

Ученые заявляют, что им успешно удалось обнаружить гены, которые обусловили меньший размер голубой оленьей антилопы, синевато-серую окраску шерсти и характерный белый рисунок на морде. По словам генетика из Постдамского университета, профессора Майкла Хофрайтера. Возглавляющего работу, следующим шагом станет внесение этих генетических изменений в эмбрион, взятый у антилопы роан, и дальнейшая имплантация этого эмбриона суррогатной матери. Суррогатная мать выносит генетически модифицированного детеныша до конца срока и родит существо, обладающее всеми ключевыми характеристиками, которые отличали антилопу роан.

При написании использовались материалы Colossal Biosciences, Advanced Conservation Strategies (ACS), Daily Mail.