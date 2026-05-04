Наступні в черзі. Антилоп, які вимерли 230 років тому, готуються "воскресити"

Компанія Colossal Biosciences, відома тим, що намагається відродити шерстистого мамонта, заявила про новий амбітний план — цього разу вчені готуються "воскресити" іншу вимерлу тварину — блакитного оленячого козла, пише Фокус.

Відомо, що цей вид антилоп процвітав у Південній Африці, але близько 230 років тому був винищений через свою унікальну сріблясто-блакитну шкіру. Представники цього виду могли досягати близько 130 сантиметрів заввишки, тобто були меншими за сучасних антилоп, але мали величезні вигнуті роги, які могли досягати 65 сантиметрів завдовжки.

Colossal Biosciences представила свій новий амбітний план з відродження цього зниклого виду: вчені планують модифікувати гени родичів синьої оленячої антилопи, які живуть нині, щоб створити гібрид, максимально схожий на вимерлий вид.

Зазначимо, що це та сама техніка, яку дослідники використовували для відтворення лютововка через 12 000 років після його зникнення. За словами команди, над цим проєктом вони працюють уже два роки і їм вдалося досягти деяких ключових проривів.

У Colossal Biosciences немає точних термінів повернення виду, а тому паралельно вчені працюють над пошуком місць для "відновлення дикої природи" в Південній Африці, де пізніше вид можна було б випустити на волю.

Синя оленяча антилопа займає особливе місце в довгому списку вимерлих видів, оскільки це перша тварина в сучасній історії, повністю винищена людиною. У минулому цей вид відігравав ключову роль в екосистемі луків південно-західної Капської провінції Південної Африки протягом тисяч років, але останню особину було знищено приблизно в 1800 році. Це сталося всього через 34 роки після того, як цей вид було вперше науково задокументовано.

За словами генерального директора і співзасновника Colossal Biosciences Бена Ламма, синя оленяча антилопа є важливим кроком для Colossal і природоохоронної діяльності, знаменуючи перший великий напрямок роботи зі збереження антилоп.

Роги блакитної антилопи досягають завдовжки близько 65 сантиметрів

Науковці також зазначають, що кожна репродуктивна технологія, протокол редагування геному та інструмент збереження, які вони розробляють у рамках цієї роботи, призначені для масштабування. Команда також зазначає, що їхня робота спрямована не тільки на відновлення втраченого виду, а й на створення рішень, які можуть допомогти захистити цілі екосистеми.

Водночас інші вчені зазначають, що спірний метод, використовуваний компанією Colossal Biosciences, насправді не воскрешає втрачені види, а створює геєтично модифікований гібрид, що володіє багатьма ключовими рисами цього виду.

У своїй роботі вчені використовували історичний екземпляр, що зберігається в Шведському музеї природної історії. Спочатку команда реконструювала геном цього виду, а потім Потім реконструйований генетичний код порівняли з геномами антилоп роан і шаблеподібних антилоп, щоб визначити, які гени роблять ці види унікальними.

Учені заявляють, що їм успішно вдалося виявити гени, які зумовили менший розмір блакитної оленячої антилопи, синювато-сіре забарвлення шерсті та характерний білий малюнок на морді. За словами генетика з Постдамського університету, професора Майкла Хофрайтера. який очолює роботу, наступним кроком стане внесення цих генетичних змін в ембріон, взятий в антилопи роан, і подальша імплантація цього ембріона сурогатній матері. Сурогатна мати виносить генетично модифіковане дитинча до кінця терміну і народить істоту, що володіє всіма ключовими характеристиками, які відрізняли антилопу роан.

Під час написання використовували матеріали Colossal Biosciences, Advanced Conservation Strategies (ACS), Daily Mail.