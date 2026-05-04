Что-то знают: городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин

В новом исследовании ученые неожиданно обнаружили, что у мужчин-орнитологов может быть преимущество в сравнении с женщинами, когда речь идет о приближении к птицам.

Исследователи провели эксперименты во Франции, Германии, Польше, Испании и Чехии и с удивлением обнаружили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Результаты четко показывают, что десятки распространенных в Европе видов пернатых пугаются раньше при приближении женщин, пишет Фокус.

По словам эколога из Чешского университета естественных наук в Праге Янины Бенедетти, она были весьма удивлена, обнаружив, что птицы реагируют на людей разного пола по-разному. На самом деле, открытие имеет важное значение: многие поведенческие исследования предполагают, что наблюдатель-человек нейтрален, но новое исследование указывает, что это не верно для городских птиц.

Данные указывают на то, что дрозды, малиновки, скворцы, зяблики, вороны, воробьи, сороки, утки, сойки и дятлы подпускали мужчин ближе, чем женщин — ученые пришли к выводу, что видовая принадлежность, вероятно, не имела значения. Также все они демонстрировали это преобладание самцов.

По словам соавтора исследования, биолога из Туринского университета Федерико Морелли, самая интересная часть исследования заключается в том, что они с коллегами обнаружили феномен, но понятия не имеют, почему это происходит.

Люди и птицы в Европе жили в непосредственной близости друг от друга в течение десятков тысяч лет. В результате, долгое время ученые полагали, что в далеком прошлом мужчины были охотниками, а женщины — собирателями. Но если это так, почему птицы в Европе оказались менее осторожными и более терпимыми к мужчинам?

По словам другого соавтора исследования, биолога-эколога Даниэля Блюмштейна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, нет причин сомневаться в результатах нового исследования. Однако ученые признают, что у них попросту нет объяснения, почему это происходит. Более того, ученые даже не знают, как птицы могут различать пол и/или гендерную принадлежность человека.

В ходе исследования ученые сравнили наблюдателей разных полов и реакцию птиц на них. Но команда все еще не понимает, реагирует ли птицы на физиологические различия полами или на гендерные признаки. Однако исследователи предприняли некоторые попытки ограничить различия во внешнем виде и подходах.

В каждом из наблюдений пара участников мужского и женского пола была примерно одного роста и одета в одинаковые цвета, приближаясь к птице. Они также по очереди подходили первыми. Каждый наблюдатель шел к птице "по прямой" с нормальной и постоянной скоростью. Их головы и глаза должны были оставаться неподвижно прикованными к птице. Более того, ученые также ввели некоторые ограничения для женщин-наблюдателей, они не принимали участие в экспериментах во время менструации и с распущенными длинными волосами.

Исследователи проанализировали более 2000 приближений, охватывающих в общей сложности 37 видов птиц. Птицы, по-видимому, улавливали тонкие различия между приближающимися людьми. К слову, ранее считалось, что у птиц не очень развито обоняние, но недавние исследования опровергли это предположение. Оказывается, у многих птиц мощная обонятельная система. Таким образом, вполне возможно, что они "чувствуют" половые различия приближающегося человека.

При написании использовались материалы People and Nature, Science Alert.