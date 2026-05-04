Щось знають: міські птахи бояться жінок більше, ніж чоловіків

У новому дослідженні вчені несподівано виявили, що у чоловіків-орнітологів може бути перевага порівняно з жінками, коли йдеться про наближення до птахів.

Дослідники провели експерименти у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії та Чехії і з подивом виявили, що міські птахи бояться жінок більше, ніж чоловіків. Результати чітко показують, що десятки поширених у Європі видів пернатих лякаються раніше при наближенні жінок, пише Фокус.

За словами екологині з Чеського університету природничих наук у Празі Яніни Бенедетті, вона була вельми здивована, виявивши, що птахи реагують на людей різної статі по-різному. Насправді, відкриття має важливе значення: багато поведінкових досліджень припускають, що спостерігач-людина нейтральна, але нове дослідження вказує, що це не вірно для міських птахів.

Дані вказують на те, що дрозди, малинівки, шпаки, зяблики, круки, горобці, сороки, качки, сойки та дятли підпускали чоловіків ближче, ніж жінок — учені дійшли висновку, що видова приналежність, ймовірно, не мала значення. Також усі вони демонстрували це переважання самців.

За словами співавтора дослідження, біолога з Туринського університету Федеріко Мореллі, найцікавіша частина дослідження полягає в тому, що вони з колегами виявили феномен, але поняття не мають, чому це відбувається.

Люди і птахи в Європі жили в безпосередній близькості один від одного протягом десятків тисяч років. Як наслідок, довгий час вчені вважали, що в далекому минулому чоловіки були мисливцями, а жінки — збирачами. Але якщо це так, чому птахи в Європі виявилися менш обережними і більш терпимими до чоловіків?

За словами іншого співавтора дослідження, біолога-еколога Даніеля Блюмштейна з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, немає причин сумніватися в результатах нового дослідження. Однак учені визнають, що у них просто немає пояснення, чому це відбувається. Ба більше, вчені навіть не знають, як птахи можуть розрізняти стать і/або гендерну приналежність людини.

Під час дослідження вчені порівняли спостерігачів різних статей і реакцію птахів на них. Але команда все ще не розуміє, чи реагують птахи на фізіологічні відмінності між статями або на гендерні ознаки. Однак дослідники зробили деякі спроби обмежити відмінності в зовнішньому вигляді та підходах.

У кожному зі спостережень пара учасників чоловічої та жіночої статі була приблизно одного зросту й одягнена в однакові кольори, наближаючись до птаха. Вони також по черзі підходили першими. Кожен спостерігач йшов до птаха "по прямій" з нормальною і постійною швидкістю. Їхні голови та очі мали залишатися нерухомо прикутими до птаха. Ба більше, вчені також запровадили деякі обмеження для жінок-спостерігачів, вони не брали участь в експериментах під час менструації та з розпущеним довгим волоссям.

Дослідники проаналізували понад 2000 наближень, що охоплюють загалом 37 видів птахів. Птахи, мабуть, уловлювали тонкі відмінності між людьми, що наближаються. До речі, раніше вважалося, що у птахів не дуже розвинений нюх, але недавні дослідження спростували це припущення. Виявляється, у багатьох птахів потужна нюхова система. Таким чином, цілком можливо, що вони "відчувають" статеві відмінності людини, яка наближається.

Під час написання використовували матеріали People and Nature, Science Alert.