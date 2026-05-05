Самое старое дерево в мире уничтожено: сосну возрастом 4900 лет срубили ради науки

Наука не всегда совершенна и ошибки порой случаются. Так произошло и летом 1964 года, когда ученые срубили сосну остистую возрастом 4900 лет, которая впоследствии оказалась самым старым деревом в мире — никто не знал об этом, пишет Фокус.

Дерево было уничтожено аспирантом по имени Дональд Карии, который получил разрешение Лесной службы США и в итоге стал виновником гибели "Прометея", сосны остистой, росшей на территории нынешнего Национального парка Грейт-Бейсин в штате Невада.

Сосны остистые — одни из самых выносливых деревьев в мире. Они медленно растет, а их плотная древесина делает их устойчивыми к воздействию погоды, насекомых и грибков; деревья также имеют характерную искривленную форму. Один вид, в частности, сосна длинношистая (Pinus longaeva) Большого Бассейна, способен жить тысячи лет.

Известно, что до поступления в аспирантуру Карри никогда прежде не слышал о соснах длинношистых, но заинтересовался ими после того, как его мать показала ему статью из National Geographic, написанную Эдмундом Шульманом, исследователем, который прославился тем, что взял образцы сосны длинношистой "Мафусаил" — возможно, самого старого известного неклонального дерева в мире.

Будучи географом Карри предположил, что эти деревья могут быть полезны для исследований по датировке ледниковых образований, обнаруженных у подножия пика Уилер в Большом Бассейне, где он проводил полевые работы. Известно, что годовые кольца деревьев могут служить летописью климата того времени, что также может предоставить некоторую информацию об истории ледников того времени. Когда речь заходит о древних деревьях, таких как сосна остистая, содержащаяся в них информация может охватывать очень длительный период времени.

Чтобы получить эти данные, необходимо использовать бур, который позволит извлечь керн древесины из дерева. Карри получил разрешение от Лесной службы США на проведение этой процедуре на группе сосен, растущих под пиком Уилер, включая дерево, известное местным альпинистам как "Прометей".

Когда дело дошло до дерева, известного как "Прометей", Карри столкнулся с проблемой: ученый рассказал, что отбор образцов обычным методом был особенно сложным — самые большие доступные образцы были слишком малы, чтобы взять их даже с нескольких сторон. В результате ученый получил дополнительное разрешение Лесной Службы, чтобы срубить дерево — далее из него был взят поперечный срез толщиной около 30 сантиметров.

Отметим, что Карри уже подозревал, что "Прометею" уже более 4000 лет, однако лишь позже, пересчитав годовые кольца, понял какую ошибку допустил. Данные показали, что возраст дерева составляет 4900 лет, что делает его самым древним деревом в мире. Стоит отметить, что никто точно не знал, насколько значимым было дерево до того, как его срубили, однако можно легко представить, насколько мучительным было осознание произошедшего.

Сегодня от "Прометея" на его первоначальном месте остался лишь пень, который выглядит довольно невзрачно среди окружающих камней похожего цвета. Впрочем, если заглянуть в Центр для посетителей Большого Бассейна, можно заметить фрагмент дерева.

С момента гибели "Прометея" у ученых появились новые претенденты на звание самого старого дерева в мире. Например, еще одна сосна остистая, предположительный возраст которой составляет около 4789 лет. Другой претендент — Грейт-Дедушка, гигантский кипарис в Чили, предположительно, около 5400 лет.

При написании использовались материалы National Geographic, NOVA , IFLScience.