Найстаріше дерево у світі знищено: сосну віком 4900 років зрубали заради науки

Десятиліття тому вчені випадково знищили сосну остисту віком майже 5000 років, яка згодом виявилася найстарішим деревом у світі — дослідники не знали про це.

Наука не завжди досконала і помилки часом трапляються. Так сталося і влітку 1964 року, коли вчені зрубали сосну остисту віком 4900 років, яка згодом виявилася найстарішим деревом у світі — ніхто не знав про це, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дерево знищив аспірант на ім'я Дональд Карії, який дістав дозвіл Лісової служби США і зрештою став винуватцем загибелі "Прометея", сосни остистої, що зростала на території нинішнього Національного парку Грейт-Бейсін у штаті Невада.

Сосни остисті — одні з найвитриваліших дерев у світі. Вони повільно ростуть, а їхня щільна деревина робить їх стійкими до впливу погоди, комах і грибків; дерева також мають характерну викривлену форму. Один вид, зокрема, сосна довгошиста (Pinus longaeva) Великого Басейну, здатний жити тисячі років.

Відео дня

Відомо, що до вступу в аспірантуру Каррі ніколи раніше не чув про сосни довгошисті, але зацікавився ними після того, як його мати показала йому статтю з National Geographic, написану Едмундом Шульманом, дослідником, який прославився тим, що взяв зразки сосни довгошистої "Мафусаїл" — можливо, найстарішого відомого неклонального дерева у світі.

Будучи географом, Каррі припустив, що ці дерева можуть бути корисними для досліджень з датування льодовикових утворень, виявлених біля підніжжя піку Вілер у Великому Басейні, де він проводив польові роботи. Відомо, що річні кільця дерев можуть слугувати літописом клімату того часу, що також може надати деяку інформацію про історію льодовиків того часу. Коли мова заходить про стародавні дерева, такі як сосна остиста, інформація, що міститься в них, може охоплювати дуже тривалий період часу.

Щоб отримати ці дані, необхідно використовувати бур, який дасть змогу витягти керн деревини з дерева. Каррі отримав дозвіл від Лісової служби США на проведення цієї процедури на групі сосен, що ростуть під піком Вілер, включно з деревом, відомим місцевим альпіністам як "Прометей".

Коли справа дійшла до дерева, відомого як "Прометей", Каррі зіткнувся з проблемою: науковець розповів, що відбір зразків звичайним методом був особливо складним — найбільші доступні зразки були надто малі, щоб узяти їх навіть із кількох сторін. У результаті вчений отримав додатковий дозвіл Лісової Служби, щоб зрубати дерево — далі з нього було взято поперечний зріз завтовшки близько 30 сантиметрів.

Зазначимо, що Каррі вже підозрював, що "Прометею" вже понад 4000 років, однак лише пізніше, перерахувавши річні кільця, зрозумів, якої помилки припустився. Дані показали, що вік дерева становить 4900 років, що робить його найдавнішим деревом у світі. Варто зазначити, що ніхто достеменно не знав, наскільки значущим було дерево до того, як його зрубали, проте можна легко уявити, наскільки болісним було усвідомлення того, що сталося.

Сьогодні від "Прометея" на його первісному місці залишився лише пень, що має доволі непоказний вигляд серед навколишніх каменів схожого кольору. Утім, якщо зазирнути до Центру для відвідувачів Великого Басейну, можна помітити фрагмент дерева.

З моменту загибелі "Прометея" у вчених з'явилися нові претенденти на звання найстарішого дерева у світі. Наприклад, ще одна сосна остиста, можливий вік якої становить близько 4789 років. Інший претендент — Грейт-Дідусь, гігантський кипарис у Чилі, імовірно, близько 5400 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Англії вчені виявили найстаріший ліс на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що за Полярним колом вчені виявили залишки дерев епохи еоцену.

Під час написання використовували матеріали National Geographic, NOVA, IFLScience.