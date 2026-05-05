Из недр Земли извлекли гигантскую "скалку": ученые пробурили в мантии скважину рекордной глубины

Исследователям удалось извлечь на поверхность рекордный участок горных пород из мантии Земли — его длина составила 1268 метров.

Группе ученых удалось достичь того, что не удавалось другим: исследователи смогли извлечь на поверхность огромный керн длиной 1268 метров. Образец позволил изучить слой, скрытый под земной корой, и представляет собой рекордный керн, извлеченный из недр планеты, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Полученные в результате этого открытия знания открывают путь к пониманию внутреннего устройства Земли и позволяют заглянуть в истоки жизни, причины вулканической активности и глобальные циклы элементов, жизненно важных для нашего существования, таких как углерод и водород.

Відео дня

Известно, что наша планета состоит из четырех основных слоев:

коры;

мантии;

внешнего ядра;

внутреннего ядра.

На поверхности находится кора, тонкая и твердая, состоящая в основном из горных пород, представляющая собой слой, в котором мы обитаем. Под корой располагается мантия — значительный слой полутвердых горных пород, который постепенно деформируется с течением времени. Этот динамический слой, по словам ученых, имеет решающее значение, поскольку он приводит в движение тектонические плиты, вызывая землетрясения и вулканическую активность.

Еще глубже расположено внешнее ядро Земли, состоящее из жидкого металла, преимущественно железа и никеля. Оно, как известно, отвечает за генерацию магнитного поля планеты. В самом центре Земли расположено внутреннее ядро — плотная, твердая сфера из железа и никеля. Несмотря на экстремальную жару, чрезвычайное давление удерживает это внутреннее ядро в твердом состоянии. Ученые отмечают, что каждый слой не только вносит свой вклад в структуру планеты, но также играет важную роль в процессах, формирующих нашу окружающую среду.

Весной 2023 года профессор Йохан Лиссенберг из Школы наук о Земле и окружающей среде Кардиффского университета вместе с коллегами сделали то, что ранее не удавалось ученым: получили образцы мантийных пород, извлеченные из тектонического окна на Срединно-Атлантическом хребте во время экспедиции 399 JOIDES Resolution, получившей соответствующее название "Строительные блоки жизни, массив Атлантиды".

Это достижение знаменует собой новую эпоху в науках о Земле. В ходе исследования международная группа исследователей получила древние породы для детального анализа и считает, что они могут послужить ключами к нашему пониманию геологической и биологической истории Земли.

Уникальный состав извлеченных пород раскрывает секреты процессов, происходивших по мере того, как эти породы поднимались из глубоких недр планеты на поверхность. По словам профессора Лиссенберга, они с коллегами обнаружили, что образцы содержат меньше минерала и больше магния чем считалось ранее. Это позволяет объяснить, как образуется магма и в конечном итоге приводит к вулканическим извержениям.

Ученым также удалось проследить маршруты, по которым магма продвигается к поверхности Земли. Эти открытия подчеркивают необходимость лучшего понимания того, как магма образуется в мантии, поднимается вверх и в конечном итоге питает вулканические извержения. Понимание этого взаимодействия между плавлением мантии и вулканической активностью является важнейшим элементом геологической головоломки Земли.

Исследователи также считают, что полученные образцы могут рассказать о том, как жизнь могла зародиться на планете. Минерал оливин, в большом количестве присутствующий в мантийных породах, реагирует с морской водой, образуя водород и другие молекулы — процесс, потенциально имеющий фундаментальное значение для создания условий ранней жизни.

Отметим, что ученые продолжают изучать образцы, надеясь получить больше информации о нашей планете и ее истории.

Напомним, ранее мы писали о том, что в недрах Земли происходят странные вещи: "подземелье" планеты впервые нанесли на карту.

Ранее Фокус писал о том, что литосфера Земли действительно погружается в мантию: ученые впервые нашли веские доказательства.

При написании использовались материалы Science, Earth.com.