Із надр Землі витягли гігантську "скалку": вчені пробурили в мантії свердловину рекордної глибини

Дослідникам вдалося витягти на поверхню рекордну ділянку гірських порід із мантії Землі — її довжина становила 1268 метрів.

Групі вчених вдалося досягти того, що не вдавалося іншим: дослідники змогли витягти на поверхню величезний керн довжиною 1268 метрів. Зразок дав змогу вивчити шар, прихований під земною корою, і являє собою рекордний керн, витягнутий із надр планети, пише Фокус.

Отримані в результаті цього відкриття знання відкривають шлях до розуміння внутрішнього устрою Землі і дають змогу зазирнути у витоки життя, причини вулканічної активності та глобальні цикли елементів, життєво важливих для нашого існування, таких як вуглець і водень.

Відомо, що наша планета складається з чотирьох основних шарів:

кори;

мантії;

зовнішнього ядра;

внутрішнього ядра.

На поверхні знаходиться кора, тонка і тверда, що складається переважно з гірських порід і являє собою шар, у якому ми живемо. Під корою розташовується мантія — значний шар напівтвердих гірських порід, який поступово деформується з плином часу. Цей динамічний шар, за словами вчених, має вирішальне значення, оскільки він приводить у рух тектонічні плити, спричиняючи землетруси і вулканічну активність.

Ще глибше розташоване зовнішнє ядро Землі, що складається з рідкого металу, переважно заліза і нікелю. Воно, як відомо, відповідає за генерацію магнітного поля планети. У самому центрі Землі розташоване внутрішнє ядро — щільна, тверда сфера із заліза та нікелю. Незважаючи на екстремальну спеку, надзвичайний тиск утримує це внутрішнє ядро у твердому стані. Науковці зазначають, що кожен шар не лише робить свій внесок у структуру планети, а й відіграє важливу роль у процесах, що формують наше довкілля.

Навесні 2023 року професор Йохан Ліссенберг зі Школи наук про Землю і навколишнє середовище Кардіффського університету разом із колегами зробили те, що раніше не вдавалося вченим: отримали зразки мантійних порід, витягнуті з тектонічного вікна на Серединно-Атлантичному хребті під час експедиції 399 JOIDES Resolution, що отримала відповідну назву "Будівельні блоки життя, масив Атлантиди".

Це досягнення знаменує собою нову епоху в науках про Землю. Під час дослідження міжнародна група дослідників отримала стародавні породи для детального аналізу і вважає, що вони можуть послужити ключами до нашого розуміння геологічної та біологічної історії Землі.

Унікальний склад витягнутих порід розкриває секрети процесів, що відбувалися в міру того, як ці породи піднімалися з глибоких надр планети на поверхню. За словами професора Ліссенберга, вони з колегами виявили, що зразки містять менше мінералу і більше магнію, ніж вважалося раніше. Це дає змогу пояснити, як утворюється магма і зрештою призводить до вулканічних вивержень.

Вченим також вдалося простежити маршрути, якими магма просувається до поверхні Землі. Ці відкриття підкреслюють необхідність кращого розуміння того, як магма утворюється в мантії, піднімається вгору і в кінцевому підсумку живить вулканічні виверження. Розуміння цієї взаємодії між плавленням мантії і вулканічною активністю є найважливішим елементом геологічної головоломки Землі.

Дослідники також вважають, що отримані зразки можуть розповісти про те, як життя могло зародитися на планеті. Мінерал олівін, у великій кількості присутній у мантійних породах, реагує з морською водою, утворюючи водень та інші молекули — процес, що потенційно має фундаментальне значення для створення умов раннього життя.

Зазначимо, що вчені продовжують вивчати зразки, сподіваючись отримати більше інформації про нашу планету та її історію.

Під час написання використовували матеріали Science, Earth.com.