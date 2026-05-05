Разглядывают людей с широко открытыми ртами: редкое поведение китов запечатлели на камеру (видео)

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и крупнейших животных в мире — китов. Туристы и исследователи, наблюдающие за горбатыми китами, заметили, что морские гиганты демонстрируют странное поведение и теперь эксперты пытаются понять, зачем животные делают это, пишет Фокус.

Исследователи задокументировали редкое поведение горбатых китов, функция которого до сих пор все еще не ясна: морские гиганты появляются на поверхности, широко раскрывая пасть. Зевают ли морские гиганты, улыбаются, разминают челюстные мышцы или просто устраивают представление для туристов? Увы, нам все еще неизвестно. Однако факт остается фактом — горбатые киты делают это, даже когда на тысячи километров вокруг нет пищи.

Подобно другим усатым китам, горбатые киты способны открывать пасть невероятно широко. В своих полярных местах кормления они используют это эпическое отверстие, чтобы за один глоток заглотить огромное количество криля или мелкой рыбы, прежде чем вытолкнуть воду, которую они неизбежно также проглатывают через свои усатые зубы.

Однако великие миграции горбатых китов уводят их далеко от мест скопления пищи в поисках мест для размножения. Именно во время миграции туристы обычно и наблюдают за морскими гигантами — простыми словами, это происходит далеко от скопления пищи.

В новом исследовании доктор Ванесса Пиротта из Университета Маккуори с коллегами впервые обратили свое внимание на случаи, когда наблюдатели видели горбатых китов с широко раскрытой пастью. Команда использовала видеозаписи, сделанные любителями, на которых горбатые киты раскрывают пасть, когда не кормятся и находятся далеко за пределами известных мест кормления.

Такое поведение морских гигантов, безусловно, является редким. Если бы ученые полагались лишь на собственные наблюдения, чтобы выяснить, когда и почему горбатые киты широко раскрывают пасть, у них не было бы и близко достаточных данных. К счастью, на помощь пришли туристы, наблюдающие за китами. Это позволило ученым собрать 66 примеров, которые позже удалось датировать.

По словам доктора Пиротты, изучая записи горбатых китов они с коллегами надеются ответить на вопрос, почему кит решает открыть пасть, когда поблизости нет пищи. Дело в том, что этот процесс, вероятно, является энергетически затратным, а потому понимание того, что заставляет китов делать это, весьма любопытно.

Еще более интригует вопрос: почему такое раскрытие пасти, похоже, становится все более распространенным? Впрочем, доктор Пиротта признает некоторую осторожность в отношении очевидного увеличения числа таких наблюдений. Дело в том, что численность горбатых китов восстанавливается после упадка из-за китобойного промысла. Кроме того, наблюдение за китами все еще становится все более популярным, а использование камер сегодня является весьма обычным делом. Простыми словами, существует вероятность, что раскрытие пасти всегда происходило с аналогичной частотой, а ученым попросту не хватало записей.

Однако рост частоты сообщений, по-видимому, слишком велик, чтобы его можно было объяснить этими факторами, даже в совокупности. Похоже, если раскрытие пасти не является чем-то совершенно новым, то, по крайней мере, это модное веяние среди горбатых китов. Аналогичные вопросы возникают и по поводу возможного увеличения количества кормлений с помощью пузырьковых сетей и кормлений на плаву, когда пасть открывается так же широко, но в присутствии рыбы, которая может заплыть внутрь.

Ученые не знают наверняка, почему горбатые киты широко раскрывают пасти, но у них есть некоторые предположения. Например, ученые полагают, что такое поведение может быть одной из форм коммуникации. Таким образом, ученые не исключают возможности, что киты, возможно, устраивают представление для людей.

При написании использовались материалы Animal Behavior and Cognition, IFLScience.