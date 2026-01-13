Древние люди охотились на морских гигантов: ученые нашли неожиданные доказательства (фото)

Ученые обнаружили, что люди начали охотиться на китов гораздо раньше, чем до сих пор считалось. Эта деятельность происходила тысячи лет назад на побережье Южной Америки, а не в холодных северных регионах, которые обычно связывают с ранним китобойным промыслом.

Исследование, проведенное учеными из Испании, показало, что коренные народы активно занимались охотой на китов по меньшей мере 5000 лет назад. Ученые изучали залив Бабитонга на юге Бразилии, где археологические памятники, связанные с народом самбаки, содержали более 100 скелетных останков китов и дельфинов, пишет IFLScience.

Среди идентифицированных видов были южные гладкие киты, горбатые киты, синие киты, сейвалки, кашалоты и дельфины. Многие кости имели четкие следы от человеческих инструментов, а другие были похоронены в могилах, что свидетельствует об их культурном значении.

Многие кости имели четкие следы от человеческих инструментов Фото: ERC Tradition

Как указано в статье, "отсутствие специализированной технологии гарпунов, а также отсутствие следов охоты привели к общему представлению, что киты не были интенсивно эксплуатированы, а использовались лишь при случае, когда они выбрасывались на берег".

Дополнительные находки показали, что эта предварительная интерпретация была неполной. Гарпуны из китовых костей, обнаруженные вдоль южного побережья Бразилии, включая образцы, датированные примерно 5000 лет назад, указывали на организованную и повторяющуюся охоту.

"Данные показывают, что эти сообщества имели знания, инструменты и специализированные стратегии для охоты на крупных китов на тысячи лет раньше, чем мы ранее предполагали", — сказала Криста Макграт, ведущий автор исследования.

Старший автор исследования Андре Колонезе объяснил, что эти доказательства изменили представление об обществе самбаки, показав, что эти группы были не только собирателями моллюсков и рыбаками, но и китобоями.

Результаты также были важны для понимания экосистем прошлого. Большое количество останков горбатых китов свидетельствует о том, что когда-то этот вид обитал дальше на юг, чем его современные места размножения вблизи Бразилии.

Соавтор Марта Кремер отметила, что недавние наблюдения на юге Бразилии могут свидетельствовать о постепенном возвращении китов к прежним местам обитания, и отметила важность изучения ареалов обитания китов в прошлом для их сохранения.

