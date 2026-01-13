Древні люди полювали на морських гігантів: вчені знайшли неочікувані докази (фото)

Учені виявили, що люди почали полювати на китів набагато давніше, ніж досі вважалося. Ця діяльність відбувалася тисячі років тому на узбережжі Південної Америки, а не в холодних північних регіонах, які зазвичай пов'язують з раннім китобійним промислом.

Дослідження, проведене вченими з Іспанії, показало, що корінні народи активно займалися полюванням на китів щонайменше 5000 років тому. Вчені вивчали затоку Бабітонга на півдні Бразилії, де археологічні пам'ятки, пов'язані з народом самбакі, містили понад 100 скелетних решток китів і дельфінів, пише IFLScience.

Серед ідентифікованих видів були південні гладкі кити, горбаті кити, сині кити, сейвалки, кашалоти та дельфіни. Багато кісток мали чіткі сліди від людських інструментів, а інші були поховані в могилах, що свідчить про їх культурне значення.

Багато кісток мали чіткі сліди від людських інструментів Фото: ERC Tradition

Як зазначено в статті, "відсутність спеціалізованої технології гарпунів, а також відсутність слідів полювання призвели до загального уявлення, що кити не були інтенсивно експлуатовані, а використовувалися лише при нагоді, коли вони викидалися на берег".

Додаткові знахідки показали, що ця попередня інтерпретація була неповною. Гарпуни з китових кісток, виявлені вздовж південного узбережжя Бразилії, включаючи зразки, датовані приблизно 5000 років тому, вказували на організоване і повторюване полювання.

"Дані показують, що ці спільноти мали знання, інструменти та спеціалізовані стратегії для полювання на великих китів на тисячі років раніше, ніж ми раніше припускали", — сказала Кріста Макграт, провідна авторка дослідження.

Старший автор дослідження Андре Колонезе пояснив, що ці докази змінили уявлення про суспільство самбакі, показавши, що ці групи були не тільки збирачами молюсків і рибалками, але й китобоями.

Результати також були важливими для розуміння екосистем минулого. Велика кількість решток горбатих китів свідчить про те, що колись цей вид мешкав далі на південь, ніж його сучасні місця розмноження поблизу Бразилії.

Співавторка Марта Кремер зазначила, що нещодавні спостереження на півдні Бразилії можуть свідчити про поступове повернення китів до колишніх місць проживання, і відзначила важливість вивчення ареалів проживання китів у минулому для їх збереження.

