Бегемот-убийца с полной пастью клыков: существует ли на самом деле монстр из фильма "Голодный"

Этим летом в прокат выходит новая "страшилка", главным монстром в которой является недовольный и воинственный бегемот, с которым столкнулись туристы. Ученые рассказали, насколько опасными на самом деле являются эти животные.

Каждые несколько лет список невероятных фильмов ужасов добавляется новый нелепый, но занимательный фильм ужасов. Ранее в кинематографе образ гигантского крокодила уже использовали в "Озере Плэсид", в фильме "Анаконда" перед зрителями предстала гигантская змея, а в "Кокаиновом медведе" зрители столкнулись с насилием, вызванным наркотиками, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь, в июне 2026 года, кинозрители смогут оценить новую картину, в которой туристы столкнутся с полной клыков пастью смерти — на экраны выйдет фильм "Голодный", в котором главную роль играет недовольный и воинственный бегемот.

Відео дня

Премьера фильма запланирована на июнь и рассказывает о группе туристов, исследующих таинственные болота Нового Орлеана. Подобные поездки предлагают посетителям возможность близко познакомиться с различными животными, включая аллигаторов, змей и других существ, ползающих, крадущихся или извивающихся в медленно текущих водах Луизианы. Однако туристы никак не ожидали, что собьются с пути и столкнуться с кровожадным бегемотом. В опубликованном трейлере видно, как ужасный монстр кусает и преследует этих несчастных посетителей, пытающихся выжить после ужасного нападения.

Любопытно, что в трейлере прямо говорится, что бегемоты — вегетарианцы. И все же, это не помешало бегемоту нападать на людей. Но есть ли хоть какая-то правда в том, что бегемоты могут быть смертельно опасными?

По словам ученых, короткий ответ — да. Стоит отметить, что бегемоты опасны не в такой степени, как это показано в "Голодном", но все же животные могут быть опасны для человека.

Отметим, что самым смертоносным животным в мире является комар (Anopheles gambiae), ежегодно убивающий более 1 000 000 человек. Но бегемоты, несмотря на свой коренастый вид, не являются миролюбивыми травоядными. Статистика свидетельствует о том, что ежегодно в Африке бегемоты убивают около 500 человек. Это поразительно много в сравнении со львами, которые убивают лишь около 22 человек в год. Таким образом, бегемотов действительно можно считать самыми смертоносными крупными наземными млекопитающими на Земле.

По словам ученых, это объясняется тем, что они чрезвычайно агрессивные животные, удивительно быстрые на суши и еще быстрее в воде. Они очень территориальны, поэтому имеют привычку атаковать лодки, если чувствуют угрозу со стороны людей, которые подходят слишком близко. Оказавшись в воде, пассажиры могут либо утонуть, либо быть убиты животными, которые очень сильны и вооружены длинными острыми клыками и зубами. Для справки, вес самцов может достигать от 1600 до 3200 килограммов, а самок — от 650 до 2350 кг.

К слову, статистика также свидетельствует о том, что ежегодное количество убитых бегемотами животных превосходит даже показатели самого опасного существа в мире — акулы. Ежегодно акулы убивают от 6 до 10 человек по всему миру. В то же время бегемоты обитают лишь в Африки. В то же время медведи убивают еще меньше людей: данные свидетельствуют о том, что гризли убивают лишь около 2-3 человека в год в Северной Америке.

Единственное другое животное, чье смертоносное поведение соответствует голливудской славе — крокодил. Данные указывают на то, что ежегодно крокодилы убивают около 1000 человек по всему миру.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2000-килограммовые бегемоты не умеют плавать, но научились летать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли "громкую" тайну африканских бегемотов.

При написании использовались материалы IFLScience.