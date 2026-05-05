Бегемот-убивця з повною пащею іклів: чи існує насправді монстр із фільму "Голодний"

Цього літа в прокат виходить нова "страшилка", головним монстром у якій є незадоволений і войовничий бегемот, з яким зіткнулися туристи. Учені розповіли, наскільки небезпечними насправді є ці тварини.

Кожні кілька років до списку неймовірних фільмів жахів додається новий безглуздий, але цікавий фільм жахів. Раніше в кінематографі образ гігантського крокодила вже використовували в "Озері Плесід", у фільмі "Анаконда" перед глядачами постала гігантська змія, а в "Кокаїновому ведмеді" глядачі зіткнулися з насильством, викликаним наркотиками, пише Фокус.

Тепер, у червні 2026 року, кіноглядачі зможуть оцінити нову картину, в якій туристи зіткнуться з пащею смерті, повною іклів, — на екрани вийде фільм "Голодний", в якому головну роль відіграє незадоволений і войовничий бегемот.

Прем'єра фільму запланована на червень і розповідає про групу туристів, які досліджують таємничі болота Нового Орлеана. Подібні поїздки пропонують відвідувачам можливість близько познайомитися з різними тваринами, включно з алігаторами, зміями та іншими істотами, які повзають, крадуться або звиваються у водах Луїзіани, що повільно течуть. Однак туристи ніяк не очікували, що зіб'ються зі шляху і зіткнутися з кровожерливим бегемотом. В опублікованому трейлері видно, як жахливий монстр кусає і переслідує цих нещасних відвідувачів, які намагаються вижити після жахливого нападу.

Цікаво, що в трейлері прямо говориться, що бегемоти — вегетаріанці. І все ж, це не завадило бегемоту нападати на людей. Але чи є хоч якась правда в тому, що бегемоти можуть бути смертельно небезпечними?

За словами вчених, коротка відповідь — так. Варто зазначити, що бегемоти небезпечні не такою мірою, як це показано в "Голодному", але все ж тварини можуть бути небезпечні для людини.

Зазначимо, що найсмертоноснішою твариною у світі є комар (Anopheles gambiae), який щороку вбиває понад 1 000 000 людей. Але бегемоти, попри свій кремезний вигляд, не є миролюбними травоїдними. Статистика свідчить про те, що щороку в Африці бегемоти вбивають близько 500 людей. Це разюче багато порівняно з левами, які вбивають лише близько 22 людей на рік. Таким чином, бегемотів дійсно можна вважати найбільш смертоносними великими наземними ссавцями на Землі.

За словами вчених, це пояснюється тим, що вони надзвичайно агресивні тварини, напрочуд швидкі на суші та ще швидші у воді. Вони дуже територіальні, тому мають звичку атакувати човни, якщо відчувають загрозу з боку людей, які підходять надто близько. Опинившись у воді, пасажири можуть або потонути, або бути вбиті тваринами, які дуже сильні та озброєні довгими гострими іклами і зубами. Для довідки, вага самців може досягати від 1600 до 3200 кілограмів, а самок — від 650 до 2350 кг.

До слова, статистика також свідчить про те, що щорічна кількість убитих бегемотами тварин перевершує навіть показники найнебезпечнішої істоти у світі — акули. Щороку акули вбивають від 6 до 10 людей по всьому світу. Водночас бегемоти мешкають лише в Африці. Водночас ведмеді вбивають ще менше людей: дані свідчать про те, що грізлі вбивають лише близько 2-3 людини на рік у Північній Америці.

Єдина інша тварина, чия смертоносна поведінка відповідає голлівудській славі — крокодил. Дані вказують на те, що щорічно крокодили вбивають близько 1000 людей по всьому світу.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.