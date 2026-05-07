Крупнейшее в истории цунами обрушилось там, где никто не ждал: это место не считалось опасным

Исследователи обнаружили, что второе по величине цунами в истории, волна в 1,5 раза превышающая размер Эйфелевой башни, обрушилось на популярное туристическое место — никто не считал его опасным.

Новое исследование показало, что огромное цунами, в 1,5 раза превышающее размер Эйфелевой башни, обрушилось на популярное туристическое место на Аляске. Волна высотой 481 метр поднялась по склону фьорда Трейси-Арм 10 августа 2025 года, что сделало ее вторым крупнейшим цунами в мире, пишет Фокус.

По словам ученых, гигантская волна на Аляске уступает в размерах только цунами в заливе Литиуа на Аляске в 1958 году, высота которого достигла 524 метров. Хотя Трейси-Арм является популярным местом для круизных судов, к счастью, никто не попал под волну, которая обрушилась рано утром, около 5:30.

Ледник, поддерживающий гору, быстро отступил — на 500 метров за несколько недель Фото: University of Calgary

Теперь новое исследование команды из Университетского колледжа Лондона (UCL) показало, что цунами было вызвано оползнем, который, вероятно, стал следствием изменения климата. По словам соавтора исследования, доктора Стивена Хикса, это событие застало всех врасплох, так как ранее район не был признан опасным.

Тревогу также вызывает тот факт, что по мере отступления ледников во фьордах резко возрос туризм. В результате, все больше людей посещают прекрасные места в полярных и субполярных регионах, но они находятся на передовой линии воздействия изменения климата и поэтому могут быть опасными.

Цунами высотой 481 метр обрушилось на стену фьорда Трейси-Арм 10 августа 2025 года Фото: University of Calgary

Авторы отмечают, несмотря на то, что никто не пострадал во время прошлогоднего цунами, несколько очевидцев этого события все же было. Рассказы этих людей были использованы учеными в сочетании с численным моделированием, а также данными спутников и сейсмометров. В результате ученым удалось точно воссоздать произошедшее.

Данные указывают на то, что ледник, поддерживающий гору, быстро отступил — на 500 метров за несколько недель — оставив скалу без опоры. Далее скала обрушилась в воду, что вызвало огромную волну внизу, которая снесла деревья и растения вдоль стен фьорда, оставив отвесную скалу. В результате ученые предположили, что высота волны достигала 481 метр, а ее длина — более 1 километра.

Группа каякеров, расположившихся лагерем ниже по течению фьорда, сообщила, что проснулась около 5:45 утра и обнаружила, что вода протекает мимо их палатки, унося один из их каяков и большую часть снаряжения. Другой очевидец описал двухметровую волну, приближающуюся к пляжу. Тем временем наблюдатели на круизном судне, стоявшем на якоре у устья фьорда, видели течения и пену, но явной волны не было.

Учитывая масштабы цунами, исследователи подсчитали, что количество обрушившихся в воду камней эквивалентно 24 великим пирамидам Гизы Фото: University of Calgary

Команда также подсчитала количество обрушившихся в воду камней, учитывая масштабы цунами — считается, что оно эквивалентно 24 Великим пирамидам Гизы. По словам ведущего автора исследования из Университета Калгари, доктора Дэна Шугара, обычно при таких гигантских камнепадах за несколько недель, месяцев или лет до этого появляются какие-то предупреждающие знаки. Например, склон провисает и лишь затем катастрофически обрушивается в виде камнепада. Увы, в этом случае ничего подобного не наблюдалось.

Теперь, учитывая популярность этого места, ученые настаивают, что необходимы срочные меры, чтобы избежать повторения инцидента.

При написании использовались материалы UCL, Daily Mail.