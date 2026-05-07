Найбільше в історії цунамі обрушилося там, де ніхто не очікував: це місце не вважалося небезпечним

Дослідники виявили, що друге за величиною цунамі в історії, хвиля, що в 1,5 раза перевищує розмір Ейфелевої вежі, обрушилося на популярне туристичне місце — ніхто не вважав його небезпечним.

Нове дослідження показало, що величезне цунамі, яке в 1,5 раза перевищує розмір Ейфелевої вежі, обрушилося на популярне туристичне місце на Алясці. Хвиля заввишки 481 метр піднялася схилом фіорду Трейсі-Арм 10 серпня 2025 року, що зробило її другим найбільшим цунамі у світі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, гігантська хвиля на Алясці поступається за розмірами лише цунамі в затоці Літіуа на Алясці 1958 року, висота якого сягнула 524 метрів. Хоча Трейсі-Арм є популярним місцем для круїзних суден, на щастя, ніхто не потрапив під хвилю, яка обрушилася рано вранці, близько 5:30.

Відео дня

Льодовик, що підтримує гору, швидко відступив — на 500 метрів за кілька тижнів Фото: University of Calgary

Тепер нове дослідження команди з Університетського коледжу Лондона (UCL) показало, що цунамі було спричинене зсувом ґрунту, який, імовірно, став наслідком зміни клімату. За словами співавтора дослідження, доктора Стівена Хікса, ця подія застала всіх зненацька, оскільки раніше район не був визнаний небезпечним.

Тривогу також викликає той факт, що в міру відступу льодовиків у фіордах різко зріс туризм. У результаті, все більше людей відвідують прекрасні місця в полярних і субполярних регіонах, але вони перебувають на передовій лінії впливу зміни клімату і тому можуть бути небезпечними.

Цунамі заввишки 481 метр обрушилося на стіну фіорду Трейсі-Арм 10 серпня 2025 року Фото: University of Calgary

Автори зазначають, незважаючи на те, що ніхто не постраждав під час минулорічного цунамі, кілька очевидців цієї події все ж таки було. Розповіді цих людей були використані вченими в поєднанні з чисельним моделюванням, а також даними супутників і сейсмометрів. У результаті вченим вдалося точно відтворити подію.

Дані вказують на те, що льодовик, який підтримує гору, швидко відступив — на 500 метрів за кілька тижнів — залишивши скелю без опори. Далі скеля обрушилася у воду, що спричинило величезну хвилю внизу, яка знесла дерева і рослини вздовж стін фіорду, залишивши прямовисну скелю. У результаті вчені припустили, що висота хвилі сягала 481 метр, а її довжина — понад 1 кілометр.

Група каякерів, які розташувалися табором нижче за течією фіорду, повідомила, що прокинулася приблизно о 5:45 ранку і виявила, що вода протікає повз їхній намет, забираючи один з їхніх каяків і більшу частину спорядження. Інший очевидець описав двометрову хвилю, що наближається до пляжу. Тим часом спостерігачі на круїзному судні, що стояло на якорі біля гирла фіорду, бачили течії і піну, але явної хвилі не було.

З огляду на масштаби цунамі, дослідники підрахували, що кількість каміння, яке обрушилося у воду, еквівалентна 24 великим пірамідам Гізи Фото: University of Calgary

Команда також підрахувала кількість каміння, що обрушилося у воду, з огляду на масштаби цунамі, — вважається, що вона еквівалентна 24 Великим пірамідам Гізи. За словами провідного автора дослідження з Університету Калгарі, доктора Дена Шугара, зазвичай під час таких гігантських каменепадів за кілька тижнів, місяців або років до цього з'являються якісь попереджувальні знаки. Наприклад, схил провисає і лише потім катастрофічно обрушується у вигляді каменепаду. На жаль, у цьому випадку нічого подібного не спостерігалося.

Тепер, з огляду на популярність цього місця, вчені наполягають, що необхідні термінові заходи, щоб уникнути повторення інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гігантська хвиля обрушиться на берег за хвилини: названо найнебезпечніше море на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що острови в Тихому океані щодня стрясає: вчені шукають джерело загадкового рою землетрусів.

Під час написання використовували матеріали UCL, Daily Mail.