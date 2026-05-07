Местонахождение восьмого континента Земли наконец подтверждено: его границы очерчены (фото)

Новое исследование наконец подтвердило местоположение и границы потерянного восьмого континента планеты. До сих пор эта огромная территория суши в основном оставалась скрытой от глаз геологов.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета не единожды меняла внешний облик. Сегодня ученые официально выделяют 6 основных континентов планеты, однако недавно в водах южной части Тихого океана геологи обнаружили огромную территорию суши, которая до сих пор в основном оставалась скрытой под поверхностью, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Многие ученые считают этот участок суши отдельным континентом, занимающим площадь почти 5 миллионов квадратных километров. Эксперты называют этот затонувший участок суши Зеландией — к слову, лишь 5% поверхности этого участка выступает над океаном в таких местах, как Новая Зеландия.

Відео дня

Исследователи предполагают, что он отделился от более крупных материков много миллионов лет назад, что делает его самым новым кандидатом на роль полноценного континента на планете. В новом исследовании Ник Мортимер из GNS Science вместе с коллегами изучили историю более чем на 100 миллионов лет назад, когда суперконтинент Гондвана был огромным и состоял из Южной Америки, Африки, Антарктиды, Австралии и частей Азии.

Со временем, как известно, части Гондваны начали отдаляться друг от друга, а один из участков в конце концов превратился в Зеландию. Земля, которая когда-то возвышалась над уровнем моря, начала опускаться под поверхность океана из-за изменений тектонических сил.

С течением времени Зеландия продолжила движение во внешних слоях планеты постепенно отдаляясь от Западной Антарктиды около 85 миллионов лет назад. Позже она отделилась от Австралии и стала изолированным массивом. Земля в этом изолированном регионе уменьшилась в толщине и остыла, что привело к окончательному опусканию суши ниже уровня моря. В результате, сегодня Зеландия остается в основном скрытой от глаз, но ее присутствие имеет значительную ценность для ученых.

Десятилетиями многие геологи предполагали, что этот затопленный массив суши имеет континентальную природу, а потому определение ее как отдельного континента не получило широкого распространения. Многие считали, что эти подводные хребты и плато являются лишь фрагментами.

Батиметрическая и тектоническая обстановка Северной Зеландии Фото: Tectonics

Теперь новые данные меняют эту точку зрения. Геологи использовали геохронологию для установления хронологии формирования региона. Благодаря датировке этих пород и изучению магнитных аномалий, которые они демонстрируют, ученые смогли составить карту основных геологических единиц Северной Зеландии. Анализ указывает на то, что эта скрытая под поверхностью океана территория имеет ключевые общие черты с другими известными континентами.

В ходе исследования ученые собрали образцы горных пород в северных районах Зеландии, используя передовые инструменты для драгирования. В результате были составлены карты песчаников, вулканической гальки и базальтовых лав возрастом от раннего мелового периода до эоцена.

Команда использовала измерения магнитных аномалий, что позволило обнаружить четкие закономерности, связанные с древней вулканической активностью, которые помогли обозначить границы континента. Эти аномалии совпали с возрастом горных пород из добытых образцов, выявив участки внутриплитных базальтов, образовавшихся в меловом и эоценовом периодах. Последовательные сигналы подтверждали идею о том, что Зеландия — это не просто случайная океаническая кора, а структура, подобная настоящему континенту.

Считается, что значительная часть процесса затопления Зеландии связана с движение тектонических плит, представляющих собой массивные плиты земной поверхности, смещающихся с течением времени. Истончение коры Зеландии было обусловлено такими смещениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что самый молодой и загадочный континент Земли едва можно разглядеть: 95% поверхности скрыты от глаз.

Ранее Фокус писал о том, что ученые собрали новые данные о затерянном континенте "Зеландия".

При написании использовались материалы Tectonics, GNS Science, Earth.com.