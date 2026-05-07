Местонахождение восьмого континента Земли наконец подтверждено: его границы очерчены (фото)
Новое исследование наконец подтвердило местоположение и границы потерянного восьмого континента планеты. До сих пор эта огромная территория суши в основном оставалась скрытой от глаз геологов.
История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета не единожды меняла внешний облик. Сегодня ученые официально выделяют 6 основных континентов планеты, однако недавно в водах южной части Тихого океана геологи обнаружили огромную территорию суши, которая до сих пор в основном оставалась скрытой под поверхностью, пишет Фокус.
Многие ученые считают этот участок суши отдельным континентом, занимающим площадь почти 5 миллионов квадратных километров. Эксперты называют этот затонувший участок суши Зеландией — к слову, лишь 5% поверхности этого участка выступает над океаном в таких местах, как Новая Зеландия.
Исследователи предполагают, что он отделился от более крупных материков много миллионов лет назад, что делает его самым новым кандидатом на роль полноценного континента на планете. В новом исследовании Ник Мортимер из GNS Science вместе с коллегами изучили историю более чем на 100 миллионов лет назад, когда суперконтинент Гондвана был огромным и состоял из Южной Америки, Африки, Антарктиды, Австралии и частей Азии.
Со временем, как известно, части Гондваны начали отдаляться друг от друга, а один из участков в конце концов превратился в Зеландию. Земля, которая когда-то возвышалась над уровнем моря, начала опускаться под поверхность океана из-за изменений тектонических сил.
С течением времени Зеландия продолжила движение во внешних слоях планеты постепенно отдаляясь от Западной Антарктиды около 85 миллионов лет назад. Позже она отделилась от Австралии и стала изолированным массивом. Земля в этом изолированном регионе уменьшилась в толщине и остыла, что привело к окончательному опусканию суши ниже уровня моря. В результате, сегодня Зеландия остается в основном скрытой от глаз, но ее присутствие имеет значительную ценность для ученых.
Десятилетиями многие геологи предполагали, что этот затопленный массив суши имеет континентальную природу, а потому определение ее как отдельного континента не получило широкого распространения. Многие считали, что эти подводные хребты и плато являются лишь фрагментами.
Теперь новые данные меняют эту точку зрения. Геологи использовали геохронологию для установления хронологии формирования региона. Благодаря датировке этих пород и изучению магнитных аномалий, которые они демонстрируют, ученые смогли составить карту основных геологических единиц Северной Зеландии. Анализ указывает на то, что эта скрытая под поверхностью океана территория имеет ключевые общие черты с другими известными континентами.
В ходе исследования ученые собрали образцы горных пород в северных районах Зеландии, используя передовые инструменты для драгирования. В результате были составлены карты песчаников, вулканической гальки и базальтовых лав возрастом от раннего мелового периода до эоцена.
Команда использовала измерения магнитных аномалий, что позволило обнаружить четкие закономерности, связанные с древней вулканической активностью, которые помогли обозначить границы континента. Эти аномалии совпали с возрастом горных пород из добытых образцов, выявив участки внутриплитных базальтов, образовавшихся в меловом и эоценовом периодах. Последовательные сигналы подтверждали идею о том, что Зеландия — это не просто случайная океаническая кора, а структура, подобная настоящему континенту.
Считается, что значительная часть процесса затопления Зеландии связана с движение тектонических плит, представляющих собой массивные плиты земной поверхности, смещающихся с течением времени. Истончение коры Зеландии было обусловлено такими смещениями.
При написании использовались материалы Tectonics, GNS Science, Earth.com.