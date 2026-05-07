Місцезнаходження восьмого континенту Землі нарешті підтверджено: його межі окреслено (фото)
Нове дослідження нарешті підтвердило місце розташування та межі втраченого восьмого континенту планети. Досі ця величезна територія суші здебільшого залишалася прихованою від очей геологів.
Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета неодноразово змінювала зовнішній вигляд. Сьогодні вчені офіційно виокремлюють 6 основних континентів планети, проте нещодавно у водах південної частини Тихого океану геологи виявили величезну територію суші, яка досі здебільшого залишалася прихованою під поверхнею, пише Фокус.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Багато вчених вважають цю ділянку суші окремим континентом, що займає площу майже 5 мільйонів квадратних кілометрів. Експерти називають цю затонулу ділянку суші Зеландією — до слова, лише 5% поверхні цієї ділянки виступає над океаном у таких місцях, як Нова Зеландія.
Дослідники припускають, що він відокремився від більших материків багато мільйонів років тому, що робить його найновішим кандидатом на роль повноцінного континенту на планеті. У новому дослідженні Нік Мортімер із GNS Science разом із колегами вивчили історію більш ніж на 100 мільйонів років тому, коли суперконтинент Гондвана був величезним і складався з Південної Америки, Африки, Антарктиди, Австралії та частин Азії.
З часом, як відомо, частини Гондвани почали віддалятися одна від одної, а одна з ділянок зрештою перетворилася на Зеландію. Земля, яка колись височіла над рівнем моря, почала опускатися під поверхню океану через зміни тектонічних сил.
З плином часу Зеландія продовжила рух у зовнішніх шарах планети поступово віддаляючись від Західної Антарктиди близько 85 мільйонів років тому. Пізніше вона відокремилася від Австралії і стала ізольованим масивом. Земля в цьому ізольованому регіоні зменшилася в товщині і охолола, що призвело до остаточного опускання суші нижче рівня моря. У результаті, сьогодні Зеландія залишається здебільшого прихованою від очей, але її присутність має значну цінність для науковців.
Десятиліттями багато геологів припускали, що цей затоплений масив суші має континентальну природу, а тому визначення її як окремого континенту не набуло широкого поширення. Багато хто вважав, що ці підводні хребти і плато є лише фрагментами.
Тепер нові дані змінюють цю точку зору. Геологи використовували геохронологію для встановлення хронології формування регіону. Завдяки датуванню цих порід і вивченню магнітних аномалій, які вони демонструють, вчені змогли скласти карту основних геологічних одиниць Північної Зеландії. Аналіз вказує на те, що ця прихована під поверхнею океану територія має ключові спільні риси з іншими відомими континентами.
Під час дослідження вчені зібрали зразки гірських порід у північних районах Зеландії, використовуючи передові інструменти для драгування. У результаті було складено карти пісковиків, вулканічної гальки і базальтових лав віком від раннього крейдяного періоду до еоцену.
Команда використовувала вимірювання магнітних аномалій, що дало змогу виявити чіткі закономірності, пов'язані з давньою вулканічною активністю, які допомогли позначити межі континенту. Ці аномалії збіглися з віком гірських порід із видобутих зразків, виявивши ділянки внутрішньоплитних базальтів, що утворилися в крейдяному та еоценовому періодах. Послідовні сигнали підтверджували ідею про те, що Зеландія — це не просто випадкова океанічна кора, а структура, подібна до справжнього континенту.
Вважається, що значна частина процесу затоплення Зеландії пов'язана з рухом тектонічних плит, які являють собою масивні плити земної поверхні, що зміщуються з плином часу. Потоншення кори Зеландії було зумовлене такими зміщеннями.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наймолодший і найзагадковіший континент Землі ледь можна розгледіти: 95% поверхні приховані від очей.
Раніше Фокус писав про те, що вчені зібрали нові дані про загублений континент "Зеландія".
Під час написання використовували матеріали Tectonics, GNS Science, Earth.com.