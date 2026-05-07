Нечто странное происходит на морском дне в Арктике: рыбы тут почему-то плывут задом наперед

В новом исследовании ученым впервые удалось получить редкие кадры того, как жизнь процветает на арктическом морском дне.

Океан покрывает большую часть планеты, но изучение его глубоководных районов сопряжено с рядом трудностей. К счастью, сочетание различных технологий может помочь ученым многое узнать о конкретной области — в новом анализе ученые сосредоточились на изучении жизни на арктическом морском дне, пишет Фокус.

В новом исследовании, посвященном дну ледникового фьорда в Инглфилд-Бреднинге, Гренландия, ученые использовали видеокамеру, синхронизированную с гидрофоном, чтобы узнать больше о существах, обитающих в этих водах.

По словам команды, использование гидрофона и камеры в течение недели предоставило возможность внимательнее изучить морское дно этого малоизученного региона. Система также тестировалась на предмет взаимодействия с ней нарвалов, что ранее вызывало опасения в отношении другого оборудования. Простыми словами, вся установка была разработана таким образом, чтобы быть максимально пассивной и неинвазивной для экосистемы. Отметим, что в прошлом подобные эксперименты в прошлом привлекали более крупную мегафауну.

Система была опущена с лодки в воду 1 августа 2025 года и установлена на глубине около 260 метров. Место для сброса было выбрано потому, что здесь вероятность услышать нарвалов выше, чем в других районах фьорда. По словам команды, камера была запрограммирована на запись 10-минутных видеороликов со звуком каждые 20 минут с 10-минутной паузой между записями в течение трех дней.

Команда отмечает, что в то время камера была направлена вверх, чтобы минимизировать попадание осадка на объектив, а также максимизировать потенциальные кадры нарвалов, которые, как известно, приближаются сверху. Уже 9 августа систему извлекли.

В общей сложности ученые получили 223 записи, на которых были запечатлены такие животные, как медузы, щетинковые черви, креветки и рыбы. Ранее предполагалось, что креветки-опоссумы могут быть наиболее часто наблюдаемыми существами в этом районе, но на самом деле они появились на камерах лишь один раз. Большинство организмов наблюдались поодиночке, хотя некоторые амфиподы плавали парами.

Любопытно, что нарвалы также были запечатлены на камерах лишь один раз, но являлись основным источником биофонических звуков — их записывали на аудио каждый день эксперимента. Также были записаны шумы лодочных двигателей и хруст айсбергов.

Впрочем, ученым также удалось обнаружить и нечто необычное: речь о рыбе-улитке, которая демонстрировала странное поведение, плавая назад и пассивно дрейфуя по течению. Затем она не двигалась около 16 секунд, свернув хвост, прежде чем выйти из кадра видео.

При написании использовались материалы PLOS One, IFLScience.